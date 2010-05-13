Baykal ile Kılıçdaroğlu buluşuyor

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Kılıçdaroğlu: Aday olmayacağım

Deniz Baykal'ın parti genel başkanlığından istifası ardından CHP'de ortaya çıkan "Başkan kim olabilir?" sorularının muhatabı ve bu sorulara verilen cevaplarda CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ön plana çıkıyor.Yarın öğle saatlerinde gerçekleşecek olan bu buluşma ile "CHP'nin Genel Başkanı kim olacak?" sorusuna kesin bir cevap bulabilmek mümkün olabilecek.Kemal Kılıçdaroğlu isminin CHP Genel Başkanlığı için geçmesiyle ilgili haberler üzerine kendisinin 22-23 Mayıs'da gerçekleştirielcek olan CHP Kurultayı'nda aday olmayacağını resmen açıklamıştı.Dün (13 Mayıs 2010) de, ilk kez evinden dışarı çıkan Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu, eski bir CHP'li milletvekilinin annesinin vefatı nedeniyle Kocatepe Camisi'ndeki cenazede buluşup, bir süre konuşmuşlardı. Konuşmanın içerği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.