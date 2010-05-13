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Baykal ile Kılıçdaroğlu buluşuyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Kemal kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - Deniz Baykal'ın bulunduğu iddia edilen ve gizli kamerayla çekilden görüntülerin ardından CHP liderliğinden istifa eden Baykal, bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak.





Deniz Baykal'ın parti genel başkanlığından istifası ardından CHP'de ortaya çıkan "Başkan kim olabilir?" sorularının muhatabı ve bu sorulara verilen cevaplarda CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ön plana çıkıyor.


Yarın öğle saatlerinde gerçekleşecek olan bu buluşma ile "CHP'nin Genel Başkanı kim olacak?" sorusuna kesin bir cevap bulabilmek mümkün olabilecek.



Kılıçdaroğlu: Aday olmayacağım



Kemal Kılıçdaroğlu isminin CHP Genel Başkanlığı için geçmesiyle ilgili haberler üzerine kendisinin 22-23 Mayıs'da gerçekleştirielcek olan CHP Kurultayı'nda aday olmayacağını resmen açıklamıştı.


Dün (13 Mayıs 2010) de, ilk kez evinden dışarı çıkan Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu, eski bir CHP'li milletvekilinin annesinin vefatı nedeniyle Kocatepe Camisi'ndeki cenazede buluşup, bir süre konuşmuşlardı. Konuşmanın içerği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.




















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