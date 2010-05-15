Baykal için açlık grevinde 2 kişi hastalandı

T24 - CHP Genel Başkanlığından istifa eden Deniz Baykal'ın evinin bulunduğu sitenin önünde açlık grevi yapan partili gençlerden ikisine, tansiyonlarının düşmesi üzerine sağlık ekiplerince serum takıldı.



Eski CHP Genel Başkanı Denzi Baykay'ın oturduğu sitenin önünde, 16 CHP'li genç, Baykal'ın tekrar göreve dönmesi için dört gün önce açlık grevine başlamıştı. Gençlerden ikisinin sağlık nedenleriyle açlık grevini bıraktıkları öğrenilirken, tansiyonu düşen Seçkin Seçkin ve Derya Yetişen'e sağlık ekipleri müdahale etti. Seçkin ve Yetişen'e serum takıldı. Bu arada, bir grup CHP'li genç de sitenin önünde, ateş yakıp türkü söyleyerek, bekleyişlerini sürdürüyor.

