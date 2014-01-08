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Baykal: Fezlekeler Meclis'e gelmeden yargı vardır denemez

Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Baykal, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sıkıntıların devam edeceğine inandığını söyledi

08 Ocak 2014 21:56

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen CHP Milletvekili Deniz Baykal, "Keşke iyimser bir tablo çizme imkanı bulabilseydim. Öyle anlaşılıyor ki yaşadığımız sıkıntılar daha devam edecek. Üç haftayı geçti hala fezlekeler gelmedi. Meclis o fezlekeleri bekliyor. Bu fezlekeler gelmeden yargı vardır demek de zor." dedi.
Bayal, Çankaya Köşkü'nden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bugün de Cumhurbaşkanı Gül ile görüştüğünü belirten Baykal, "Türkiye 'nin yaşadığı günlerdeki görüş ve düşüncelerimi paylaştım. Bu yaşadığımız olayların hukuk devletimizin, anayasamızın öngördüğü bir tablo olmadığı, bu tabloyu düzeltmek gerektiğine hepimizin inandığını düşünerek, bu konuda yetki etki sahibi olacağını düşündüğüm mercileri harekete geçirmek istedim. Sonuçta onlar da kendilerine göre, kendi görüşlerine göre bazı hareketlerde bulunuyorlar.
Keşke iyimser bir tablo çizme imkanı bulabilseydim. Öyle anlaşılıyor ki yaşadığımız sıkıntılar daha devam edecek. Ben bunu doğal olmadığına inanıp, bu kriz tablosunun aşılması gerektiğine inanıyorum.
Türkiye’de üst yönetimin uyum içinde çalışıyor görüntüsü, ülkede erkler çatışması olmadığı anlamına gelmiyor. Bu erkler çatışmasının Ankara’da henüz ortaya çıkmamış olması teselli verici sayılmamalıdır. Bugün Türkiye’de erkler arası uyumunun Anayasa’nın öngördüğü gibi olduğuna yönelik dayanak fazla yoktur.
Üç haftayı geçti hala fezlekeler gelmedi. Meclis o fezlekeleri bekliyor. Bu fezlekeler gelmeden yargı vardır demek de zor.
Erkler arasında uyum olmadığını tespit etmek için Ankara mı beklenmeli? İzmir’de ve İstanbul’da var. Yargı bu işi çözer doğru bir anlayış değil. Bir an önce adalete olan inancın yenilenmesi gerek" şeklinde konuştu.

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