Baykal eylemde!

T24 - CHP Genel Merkezi'ne gitmelerine 'güvenlik' sebebiyle izin verilmeyen TEKEL işçilerine Baykal sahip çıktı. Soluğu TEKEL binasında alan CHP lideri, işçileri parti otobüsleriyle toplayıp genel merkezine taşıdı





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Emniyet güçleri tarafından CHP Genel Merkezi'ne gitmelerine izin verilmeyen TEKEL işçilerini, bulundukları yere giderek ziyaret etti. 'Bu bir zorbalıktır, hiçbir makam TEKEL işçisinin CHP Genel Merkezi'ne gelmesini engelleyemez. Haydi çay içmeye' diyen Baykal, hükümete de 'İsterseniz engelleyin' diyerek rest çekti. Baykal, parti otobüslerine doldurduğu işçileri genel merkeze getirdi ve onlarla birlikte genel merkezin bahçesinde çay içip sohbet etti.



Baykal ile TEKEL işçileri dün saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde buluşacaklardı. Partinin önüne konuşma kürsüsü kuruldu, gelen işçilere ikram edilmek üzere de çay ve pasta giriş salonunda hazır tutuldu. Ancak bir süre sonra Emniyet güçlerinin Türk-İş Genel Merkezi önündeki işçilere 'güvenlik' nedeniyle izin vermediği haberi geldi.



Köşk dahil her yeri arayın





Baykal, kurmaylarına 'Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve vali de dahil olmak üzere devlet yetkililerini arayın, bu sorunu çözsünler' talimatı verdi. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü'ne ulaşamayınca İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı aradı. Kısa bir süre sonra bir otobüs dolusu işçiye gitme izni verildiği öğrenildi. Bunun üzerine Baykal, kurmaylarını da alarak boş olan dört parti otobüsü ile birlikte işçilerin bulunduğu Türk-İş Genel Merkezi önüne gitti.



Deniz Baykal, yoğun ilgi ve alkışlarla bina kapısına güçlükle gidebildi. İşçilere karanfiller dağıtılırken, 'Hükümet istifa', 'Ölmek var dönmek yok', 'Yola çıktık geri dönüş yok', 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek' sloganları atıldı.



Sloganlar arasında mikrofonu eline alan Baykal, sözlerine 'Gazanız mübarek olsun' diye başladı. TEKEL işçilerinin 10 gündür verdiği mücadeleyi takdir, saygı ve hayranlıkla izlediğini vurgulayan Baykal, şöyle konuştu: 'TEKEL işçisi derdini ana muhalefete gidip anlatamazmış. Hangi ülkede, hangi çağda yaşıyoruz. İşçinin elinde bomba, mayın mı var? Onun bunun posterini mi taşıyor? Niye izin vermiyorsunuz? 'Bu ülkeyi yönetenler işçileri göndermiyorsa ben işçi kardeşlerimin ayağına giderim, kucaklaşırız' diyerek geldim.'



Baykal, Başbakan Erdoğan'a da şöyle seslendi: 'Sayın Başbakan'a tavsiyede bulunuyorum. Kızgınlığını kontrol et, işçilerin sorunlarını bir an önce çöz. Yoksa bu iş çok daha büyür. AKP de, hükümet de bunun altında kalır. Sen de bunun altında kalırsın Sayın Başbakan!'



