Baykal yüzmeye gitti: Denizi sevmek lazım, bu denizi kastediyorum

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği Antalya'da denize girdi. Bir an önce hükümetin kurulmasını isteyen Baykal, seçimin ardından 40 gün geçtiğini hatırlatarak, "Artık bunu uzatmamak lazım, yeni bir seçimdense ülkenin sorunlarını göğüsleyebilecek ciddi bir hükümeti bir an önce kurmak lazım" dedi.

Kulaç atmanın sağlık açısından yararlı olduğunu, insanı formda tuttuğunu söyleyen Baykal, "Deniz ile barışmak lazım, bu denizi kastediyorum. Denizi sevmek lazım, denizin hakkını vermek lazım" diye konuştu.

Kıyıdan bir hayli uzaklaşan Deniz Baykal, kendisini tekne ile takip eden gazetecilerin sorularını denizde yanıtladı.

'Bir an önce netleştirmek lazım'

Koalisyon konusunda liderler arasında gerginlik olmadığını, sadece uyum arayışı bulunduğunu ifade eden Baykal, "Uyum arayışı pek ilerlemiyor, bir an önce netleştirmek lazım. Herkes koalisyon dışında çözümlere yönelik arayışlar içinde gibi gözüküyor. Yoksa hızla gider, hızla gitmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

' Bin 500 kulaç atacağım'

İmkan bulduğu sürece denize girdiğini belirten Deniz Baykal, uzun süre kulaç atmanın sağlık açısından yararlı olduğunu, insanı formda tuttuğunu, iki gündür ortalama bin 700 kulaç attığını anlattı.

Baykal, "Bugün bin 500'ün üzerinde kulaç atmayı düşünüyorum. Deniz ile barışmak lazım, bu denizi kastediyorum. Denizi sevmek lazım, denizin hakkını vermek lazım" dedi.

'Neyse ki Ege sahillerinde değiliz'

Bir gazetecinin, "Sahil Güvenlik ekipleri bir süre önce boğulma ihbarı için yardıma geldiklerinde sizinle karşılaşmışlar, böyle bir tehlike atlattınız mı" sorusu üzerine Baykal, böyle bir durum yaşamadığını kaydetti.

Sadece kıyıdan çok fazla açıldığını gören Sahil Güvenlik ekiplerinin yanına gelerek yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorduklarını aktaran Baykal, "Sorun olmadığını söyledim, selamlaştık ve ayrıldık. Neyse ki Ege sahillerinde değiliz, 'Yunanistan'a kaçan göçmenlerden birisi' diye düşünebilirlerdi" dedi.