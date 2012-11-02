Baykal: Darbe komisyonu karalama peşinde

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş'ın mektupla kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Deniz Baykal, komisyonu 'suçlama ve karalama peşinde olmakla' suçladı.

Baykal, Komisyon Başkanı Nimet Baş'ın kendisine mektupla yönelttiği sorulara TBMM sekreteryası aracılığıyla karşılık verdi.

İlk olarak Baş'ın, "28 Şubat sürecinde size Başbakan Yardımcılığı teklif edildi mi" şeklindeki sorusuna yanıt veren Baykal, "O dönemde tehtid ve şantajlarla hükümet pazarlıkları yapılmıştır. Bu ahlaki yozlaşma ve çürüme ortamında CHP kendisine yöneltilen önerilerin tümünü hem muhtıra öncesi hem de muhtıra sonrası dönemde reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

Baykal'ın "27 Nisan muhtıra sürecinde TBMM kürsüsünden şu cümleyi sarf ettiniz: 'Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasına silahlı kuvvetler kayıtsız kalmayacaktır.' Nereden biliyordunuz" şeklindeki soruya ise yanıtı sert oldu:

"Malum maruf komisyon, Deniz Baykal'ın, TBMM kürsüsünden söylediğini iddia ettiğiniz cümleyi Meclis tutanaklarından bulup çıkarmak imkan ve yetkisine sahiptir. Eğer bu imkan ve yetkiyi kullanmadan bu ithamı yaptı iseniz, şimdi derhal tutanaklardan o cümleyi bulup çıkarın. Eğer tutanaklardan o cümleyi bulup çıkaramazsanız komisyon başkanı olarak sizin, gerçeklerin değil, insanları karalama, suçlama ve itham etmenin peşinde koştuğunuz bir kez daha kanıtlanmış olacaktır.

Deniz Baykal hakkında malum ve maruf komisyonda da ortaya atılan dört iddianın da temelsiz çıkması, bu komisyonun hem yetki tecavüzü yapan hem de daha çalışmalarını bitirip bir rapor hazırlamadan, insanları boş iddialarla itham eden bir uygulama içinde olduğunu göstermiştir. Bu durum, Deniz Baykal'ın bu malum ve maruf komisyon ile ilgili değerlendirmelerinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır."

Baykal, 'Dönemin 'kudretli' paşalarıyla kamuoyundan gizli görüşmeleriniz oldu mu?" sorusuna ise "Böyle bir görüşmem olmamıştır" yanıtını verdi.