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Baykal, canlı yayındayken CHP'den imalı tweetler

'Ne hırsmış arkadaş'

07 Temmuz 2015 13:41

Deniz Baykal'ın dün CNN Türk'te Tarafsız Bölge adlı programda canlı yayındayken, CHP Genel Merkezi'nin inşaatından bu yana parti binasında hayatını sürdüren 'Şero' adlı kedinin adına açılan Twitter hesabından Deniz Baykal'a yönelik imalı bir tweet atıldı. Bir diğer ilginç paylaşım da CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'dan geldi.

Şero'nun hesabından atılan tweet'te, "Kedinin bile yaşlısından umut beklemeyin" denildi.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da Baykal yayındayken imalı bir paylaşımda bulundu. Akatlı, attığı tweet'te 'Ne hırsmış arkadaş' yazdı.

 

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