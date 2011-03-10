Baykal: Büyük balık iktidarın en tepesindeki kişi

T24

NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtlayan eski CHP Genel Başkanı Baykal, gizli telefon konuşmalarında geçen "büyük balık"ı "iktidarın en tepesindeki kişi" olduğunu belirtti.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer namuslu bir genel başkansa AK Parti'li yöneticinin ismini açıklasın" diyerek "büyük balık"ın açıklanmasını istemişti.Mahkeme kararıyla yapılan dinlemeye göre Bayraktar, 21 Şubat’ta eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’yla yaptığı telefon görüşmesinde taciz olayını ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı 45 dakikalık görüşmede şunları söylüyor:“Böğüre böğüre ağlamak istiyorum şu anda. 45 dakika görüştük düşünebiliyor musun? Ama bütün umutlarımı, inancımı, her şeyimi yitirdim. Diyorum ki ben sana büyük balık getirdim. O diyor ki, ‘Tamam sen git kendi şartlarınla yap’. ‘diyorum yardımcı ol, bunun için ufacık da olsa bir alet lazım değil mi? Onu sağla, ‘Tamam’ de. Destek ol güç ver. Ya da ‘Kendin yap getir’ de. E ananın a... Ben yaptıktan sonra Youtube’a koyarım. Sana ihtiyacım yok ki.”