Baykal: Başbakan dedikodulardan medet umuyor

T24 -

Eski CHP lideri Baykal, dün (13 Mayıs 2010) Habertürk kanalında yayınlanan "İki de bir" programında "Başbakan Erdoğan isteseydi Baykal'ın siyasi hayatını 4 yıl önce bitirebilirdi" iddiaları ve Erdoğan'ın, Baykal2ın istifasına neden olan görüntülerle ilgili yorumları üzerine sert bir yazılı açıklamla yaptı.Baykal, "(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir'' dedi.Başbakan Erdoğan'ın dedikodulardan medet umduğunu, bu düzeyde bir başbakanın başka yerde olmadığını ifade eden Baykal, "Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok, kim ne biliyorsa çıkıp söylesin" dedi.Erdoğan'ın görevinin dedikodu yapmak değil gerçeği aydınlatmak olduğunu ifade eden Baykal'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:''(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir. Gerek komplocular, gerekse (Bu sır mezara kadar bizimle kalacak) diyenler, iftiranın da, komplonun da hesabını vermekten kurtulamayacaklardır. Başbakan engellemişmiş... Açıkça söylüyorum Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok. Kim ne biliyorsa açıklasın, çıksın söylesin.Başbakanın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmiş bir siyasetçi karşısında bile, içine sürüklenmeye başladığı telaş ve tedirginliği anlıyorum. Başbakan bu telaş ve tedirginliği nedeniyle komployu aydınlatmaya çalışmıyor, tam tersi komplolardan yararlanmaya çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın, Başbakanın içine sürüklendiği fitne, fesat, dedikodu siyaseti bile onu kurtarmaya yetmeyecektir.(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir. Gerek komplocular, gerekse 'bu sır mezara kadar bizimle kalacak' diyenler, iftiranın da komplonun da hesabını vermekten kurtulamayacaklardır. Başbakan engellemişmiş... Açıkça söylüyorum Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok. Kim ne biliyorsa açıklasın, çıksın söylesin. Kimse karnından konuşmasın.Başbakan, bu yöndeki açıklamalarla komplocu kimliğini, entrikacılığını örtbas edemez''