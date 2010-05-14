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Baykal: Başbakan dedikodulardan medet umuyor

Eski CHP lideri, Başbakan Erdoğan'a hakkındaki sözleri ve haberler nedeniyle sert bir yazılı açıklama ile yanıt verdi.

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın gizli kamera ile çekilen video görüntüleri yorumlarına ve kendisinin siyasi hayatıyla ilgili iddia üzerine sert bir yazılı açıklama yaptı. Baykal, Başbakan'ın dedikodulardan medet umduğunu, bu düzeyde bir başbakanın başka yerde olmadığını belirterek, "Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok, kim ne biliyorsa çıkıp söylesin" dedi. Baykal, Başbakan'ın eski Danışmanı Ahmet Tezcan tarafından da doğrulanan "Erdoğan istese Baykal'ın siyasi hayatını 4 yıl önce bitirirdi" iddialarıyal ilgili olarak da "İddialar, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir" dedi.


'Erdoğan isteseydi 4 yıl önce Baykal'ı bitirirdi'


Eski CHP lideri Baykal, dün (13 Mayıs 2010) Habertürk kanalında yayınlanan "İki de bir" programında "Başbakan Erdoğan isteseydi Baykal'ın siyasi hayatını 4 yıl önce bitirebilirdi" iddiaları ve Erdoğan'ın, Baykal2ın istifasına neden olan görüntülerle ilgili yorumları üzerine sert bir yazılı açıklamla yaptı.


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Baykal, "(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir'' dedi.


Başbakan Erdoğan'ın dedikodulardan medet umduğunu, bu düzeyde bir başbakanın başka yerde olmadığını ifade eden Baykal,  "Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok, kim ne biliyorsa çıkıp söylesin" dedi.


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Erdoğan'ın görevinin dedikodu yapmak değil gerçeği aydınlatmak olduğunu ifade eden Baykal'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:


''(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir. Gerek komplocular, gerekse (Bu sır mezara kadar bizimle kalacak) diyenler, iftiranın da, komplonun da hesabını vermekten kurtulamayacaklardır. Başbakan engellemişmiş... Açıkça söylüyorum Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok. Kim ne biliyorsa açıklasın, çıksın söylesin.


Başbakanın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmiş bir siyasetçi karşısında bile, içine sürüklenmeye başladığı telaş ve tedirginliği anlıyorum. Başbakan bu telaş ve tedirginliği nedeniyle komployu aydınlatmaya çalışmıyor, tam tersi komplolardan yararlanmaya çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın, Başbakanın içine sürüklendiği fitne, fesat, dedikodu siyaseti bile onu kurtarmaya yetmeyecektir.
    
     
(Siyasi hayatımın 4 yıl önce biteceği..) iddiaları, CHP'ye yönelik ikinci komplo girişimidir. Gerek komplocular, gerekse 'bu sır mezara kadar bizimle kalacak' diyenler, iftiranın da komplonun da hesabını vermekten kurtulamayacaklardır. Başbakan engellemişmiş... Açıkça söylüyorum Başbakan'ın lütfuna ihtiyacım yok. Kim ne biliyorsa açıklasın, çıksın söylesin. Kimse karnından konuşmasın.


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