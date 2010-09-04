Baykal: Avcı'nın iddiaları karşısında iktidar suskun

T24 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, "Hanefi Avcı'nın ortaya attığı iddialar karşısında iktidarın sükutu, bu iddiaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.



Baykal, Çukurova Genç İşadamları Derneğinin (ÇÜGİAD) düzenlediği "Türkiye Geleceğini Konuşuyor" toplantıları kapsamında "Referandum Süreci ve 2020'ye Doğru Türkiye" konulu konferans vermek üzere geldiği Adana'da, Çukurova Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Baykal, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitaptaki iddialarla ilgili soru üzerine, ortaya koyulan tablo ve teşhisler ile sergilediği bağlantıların ve iddiaların olağanüstü önemli olduğunu kaydetti.



Avcı'nın, yıllarca istihbarat teşkilatında görev yapmış, deneyimli, sayılan ve değer verilen bir yönetici ve işin içindeki bir insan olarak yaptığı değerlendirmelerin ve teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Baykal, şöyle devam etti:



"Bu kitap çıktıktan sonra geçen süre içinde, bu tablo karşısında iktidarın sergilediği sükut, çok anlamlıdır. Bu kadar önemli, büyük sonuçlar doğuracak ciddi iddialarla ilgili Türkiye'de Emniyet Teşkilatında sorumluluk taşıyan yöneticilerin hiçbir inandırıcı tepki ve ciddi reaksiyon gösterememiş olması, bir değerlendirme yapamamış ve reddedememiş olması, gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir nokta.



Hanefi Avcı'nın ortaya attığı iddialar karşısında iktidarın sükutu, bu iddiaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bir emniyet müdürü olarak bunları söyleyen kişi, ihmal edilebilecek, görmezlikten gelinebilecek kişi değil. İddialar, duyulmamış gibi yapılacak, yok gibi davranılacak iddialar değil. Çok ciddi bir tabloyu ortaya koymuştur. Bugüne kadar pek çok çevrenin sezdiği, tahmin ettiği bir tablo, bu kitapla artık sıradan iddia olmaktan çıkmış, bir iç gözlem, bir tanıklık, bir kurumsal itiraf haline dönüşmüştür."



Baykal, İkinci "Ergenekon" davasının duruşmalarına gitmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Sürecin başından beri hep söyledim. Ortaya attığımız iddiaların, tespitlerin doğruluğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Maalesef o tablo, bir kanayan hukuk yarasıdır" dedi.



CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın da katıldığı ziyarette, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de Baykal'a faaliyetleri hakkında bilgi verdi.





