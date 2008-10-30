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Baykal: Atatürk diktatör gibi gösterilmiş

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Can Dündar'ın ‘Mustafa’ filmini Atatürk’ün diktatör gibi gösterildiği gerekçesiyle beğenmediğini açıkladı.

30 Ekim 2008 02:00

'Mustafa' filmini beğenmeyen, Atatürk’ün yalnız bir adam ve diktatör gibi gösterildiğini söyleyen Baykal'a göre Dündar, Ergenekon'dan etkilenmiş.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Can Dündar'ın Cumhuriyet'in 85. yıldönümünde vizyona giren 'Mustafa' filmini beğenmedi. Önceki gece galasına katıldığı filmle ilgili görüşlerini yakın çevresiyle paylaşan Baykal, şu yorumu yaptı: "Can Dündar Sarı Zeybek'i yapmıştı. Şimdi 'Can Dündar 2008' olarak gördüm. Yani Türkiye'nin başta Ergenekon olmak üzere yaşadığı 2008 sürecinin yansıması olan Can Dündar yaklaşımı var." Baykal'ın eleştirisi şöyle:

Yalnız ve başarısız adam

* Atatürk'ün sofrası, içki içilen, coşku bulunmayan, sanki başarısız olmuş, bıkmış, umutsuz, yalnız ve yaşlı bir adamın sofrası olarak lanse ediliyor. Atatürk günde bir büyük rakı içen, kadınlara zaafı olan birisi olarak gösterilmiş. Zaafları olabilir. Ancak, Atatürk gibi bir adamın sofrası bu resim olamaz. Atatürk'ün sofrası Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı bir sofradır.

* Böyle bir filmde Atatürk için önde gelen algılama zaafları değil, eserleri olmalıydı.

* Atatürk kendi döneminin tüm liderleri diktatör olduğu halde bu yönde hiçbir eğilimi olmayan bir liderdi. Hep çoğulcu demokrasi istedi.

* Filmde, cumhuriyeti kurmak için birlikte hareket ettiği arkadaşlarını sonradan yemiş, onlara ihanet etmiş gibi gösteriliyor. Bunlar gerçek değil. Arkadaşlarına saygı duymuş, sevmiş ama devrimler sırasında yolları ayrılmış.

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