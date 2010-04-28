Baykal, Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.





CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplandı.





Alınan bilgiye göre, gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda, Anayasa değişikliği paketi de ele alındı.





AKP'nin Anayasa değişikliklerine ilişkin tezlerinin büyük ölçüde çürüdüğü değerlendirmesinde bulunan Baykal, değişikliklere ilişkin hukuki ve siyasi alandaki mücadelelerinin süreceğini kaydetti.





Değişliklerin kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirten ve başvuru için gerekli 110 imzanın bulunması konusunda ise sıkıntı yaşanmayacağına inandığını aktaran Baykal, ''Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz ama karar, takdir Yüce Mahkemenindir'' dedi.





MYK toplantısında, Mayıs ayında yapılacak kurultaya ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

