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Baykal: Anayasa bu zihniyetle değiştirilemez

AK Parti'nin bugün muhalefete sunacağı Anayasa değişikliği paketinin 23 maddeden oluştuğu ortaya çıktı

22 Mart 2010 02:00

T24- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, anayasa değişikliği taslağına ilişkin olarak, ''Bu değişiklik girişimi, AKP'nin korkularının Anayasa değişikliğine yansımış halidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bu anlayış ve bu zihniyetle değiştirilmesi kabul edilemez'' dedi. 

Baykal, gazetecilerin soruları üzerine anayasa değişikliği taslağını değerlendirdi. 

    
''Değişiklik teklifinin AK Parti'nin mutfağında hazırlandığını'' ifade eden Baykal, şunları kaydetti: 
    
''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın AKP mutfağında hazırlanmış değişiklik önerisiyle ele alınması doğru değildir. 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla hazırlanan ve yine bu anlayışla TBMM'de ele alınacak olan Anayasa değişikliği teklifi bir AKP projesidir. 
    
Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olan AKP'nin kendi mutfağında hazırladığı teklifin Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Yüce Divan yargılamasını da kapsamına alması çok manidardır. Çünkü, bu Anayasa değişikliğine AKP'nin korkuları yön vermektedir. 
    
Kapatılma korkusuyla yaşayan AKP, Anayasa Mahkemesini, gelecekte Yüce Divanda yargılanmaktan korkan AKP Yönetimi Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan olarak görev yapma sorumluluğunu ve hukuk ile yüksek yargı ile karşı karşıya gelen AKP, bağımsız yargıyı, bağımsız yargının güvencesi olan HSYK'yı hedef almaktadır. 
    
Bu değişiklik girişimi, AKP'nin korkularının Anayasa değişikliğine yansımış halidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bu anlayış ve bu zihniyetle değiştirilmesi kabul edilemez. AKP projesi olan bu girişim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı AKP'lileştirme girişimidir.''


Okay: Destek vermeyeceğiz


AKP değişiklik taslağını bugün saat 11.00'de ilk olarak CHP'ye götürdü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ değişik taslağı için destek isterken, görüşme sonrasında CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'dan "Destek vermeyeceğiz" açıklaması geldi. 

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Anayasa değişiklik paketine destek vermeme iradelerinin devam ettiğini söyledi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in AK Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Anayasa değişikliği taslağını sunmak üzere CHP Grubuna yaptığı ziyaret sona erdi. Ziyaret, 35 dakika sürdü. 
    
Toplantının ardından açıklama yapan Okay, pakete yönelik olarak başlangıçtan bu yana rezervlerinin ve bu pakete destek vermeyecekleri yönündeki iradelerinin devam ettiğini söyledi.


 

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