Baykal: Alınırım diye düşünmeyin, ben hazırım

T24 - CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek'in genel başkanlık için Kemal Kılıçtaroğlu'nu göstermesiyle ilgili açıklama yaptı. Milliyet gazetesinden Fikret Bila'ya konuşan Baykal, yeni başkan için aday söylemenin yanlış olacağını söyledi.



İşte Bila'nın Milliyet gazetesinde bugün (13 Mayıs 2010) yayımlananan yazısı:



CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, “Deniz Baykal’ın aklındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu” deyince ortalık birden karıştı. CHP yöneticilerinden arka arkaya açıklamalar geldi. Baykal’ın isim telaffuz etmediği söylendi. Kısa süre içinde de Özyürek, bir düzeltme yaptı. Yanlış anlaşıldığını söyledi.





‘Arayıp, düzeltti’



Bu açıklamaların ardından Deniz Baykal’la konuştum:



Sayın Özyürek, aklınızdaki isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu zikretti. Ortalık hareketlendi. Sonra bir düzeltme yaptı. İzleyebildiniz mi?



- Hayır ben izlemedim. Ama Mustafa Özyürek beni aradı, ben bir ifade kullandım ama yanlış anlaşıldı, sonradan düzelttim, dedi. Herhalde akla gelen isimler denilince, Kemal Bey’i o anlamda söylemiş.





‘İsim söylemem’





Siz arkadaşlarınızla görüşürken bir isim telaffuz ettiniz mi?



- Hayır. Bu yanlış olur. İsim zikretmemin yanlış olacağını daha önce de size söylemiştim.





‘Kırılmam, ben hazırım’





Parti yöneticilerinin size önerdiği isimler var mı?



- Sorumluluğunu üstlenerek bir isim önermiyorlar. Ben arkadaşlara samimiyetle; gidin araştırın, partiyi yoklayın, eğilimleri alın ve bana isim önerin, dedim. Dikkatle bakın; adı geçenler, geçmeyenler, öne çıkmış isimler veya hiç çıkmamış sıfırdan başlayacak isimler; kim olursa; partiyi toparlayacak birini ve birilerini bulun, önerin dedim. Onları cesaretlendirmeye çalışıyorum. Ben kırılırım, alınırım diye düşünmeyin. Ben hazırım. Destek de veririm. Partiyi toparlayacak, bütünlüğü koruyacak, çekip çevirecek isimler bulun, dedim.





‘Yok diyorlar’





Size nasıl bir sonuç bildiriyorlar?



- Gelip, özel bir dönemden geçiyoruz; referandum olasılığı var, diyorlar. Bunu toparlayacak isim yok diyorlar. Sorumluluğunu alarak şu isim veya isimlerdir, demiyorlar. Ben kendilerine referandum olursa meydan meydan gezip katkımı vereceğimi de söylüyorum. Bunun için resmi görevim olması gerekmediğini de söylüyorum. Tekrar bakın, araştırın, diyorum.





Kurultay ertelenir mi?





Size bir isim ve isimler getiremezlerse, kurultay ertelenebilir mi?



- Teknik olarak elbette ertelenebilir. Ama bu ertelemenin de bir anlamı olması lazım. Eğer bir eğilim, bir sonuç çıkmayacaksa, uzatmanın, sürdürmenin de bir anlamı olmaz.





‘CHP, iktidar tehdidi altında’





Baykal, bir yandan aday belirleme sürecini izlerken, diğer yandan da kendisine yönelik suikast ihbarıyla ilgili gelişmeleri de yakından izliyor. Baykal, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:



- Suikast ihbarıyla ilgili olarak bazı kişiler gözaltına alındı, biri tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Demek ki, bu ihbar ciddiymiş. Oysa bilindiği gibi bu ihbar geldikten sonra 21 gün hiçbir şey yapmadılar. Ta ki Önder Sav, bu ihbarı ve ilgisizliği açıklayıncaya kadar. Önder Bey, bunu açıkladığında da bize gündemi değiştirmek için yapıyorlar, eleştirisi yöneltildi. Oysa öyle olmadığı şimdi görülüyor.



Siz bu girişimi neye bağlıyorsunuz?



- Şimdi son dönemdeki olayları birlikte düşünmek lazım. Van’da uğradığımız saldırıyı hatırlayın. Arkasından bu suikast olayı geldi. Onun arkasında da komplo gündeme geldi. Bu gelişmelerin ortaya koyduğu gerçek şudur: CHP iktidar tehdidi altındadır. CHP devlet tehdidi altındadır. Oysa CHP devlet partisidir, devletle hep arası iyi olmuştur, derler. Ama bu temel anlayışın tam tersine devletin tehdidi altında olduğumuz görülüyor. Samsun’da yumruk olayı oldu, Kayseri’de oldu ve bu illerin emniyet müdürleri görevden alındı. Ama Van’da bana karşı organize bir saldırı yapıldı, arabadan indirilmeye çalışıldım ama Van Emniyet Müdürü görevinden alınmadı.





Dışarı çıkacak



İstifa kararını açıkladıktan sonra evine çekilen ve dışarı çıkmayan Deniz Baykal, bugün CHP eski milletvekili Oya Araslı’nın annesinin cenaze törenine katılacak.





