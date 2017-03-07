Baykal: Akşener'in salonunun elektriklerini kesiliyor; Almanlar onlara konuşma izni vermeyince...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, OHAL gerekçe gösterilerek partisine İstanbul'daki bazı yerlerde engel çıkarılmasına tepki gösterdi. Baykal, OHAL şartlarında anayasa yapıldığına dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) toplantısı için bulunan Baykal, partililerle bir araya geldi.

"Akşener'in salonunun elektriklerini kesiliyor; Almanlar onlara konuşma izni vermeyince..."

Baykal, Almanya'da referandum etkinlikleri düzenlenmesiyle ilgili tartışma ve olağanüstü hal (OHAL) hakkında konuştu. MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Çanakkale'de yaptığı bir toplantı sırasında salonun elektriklerinin kesilmesine de değinen Baykal, şunları söyledi:

"Meral Akşener'in salonunun elektriklerini kesiliyor. Eee onlar kesiyor. Burada Almanlar onlara konuşma izni vermeyince, yasak getirmenin ne kadar yanlış olduğunu anlasınlar. Ama onlar bunu anlasınlar diye, ben gidip bu durumdan yararlanmam gene de. Ben katılmam. Burada da bunu onaylamam.

"OHAL var diye tartışmayacaksak..."

Bizim arkadaşlarımızın İstanbul'daki kampanyalarına engeller çıkarıyorlar. Belediyelerin araçları geliyor, bloklar halinde önüne koyuyor. OHAL var diyorlar, stant açılmasına, masada broşür sergilenmesine, afiş sergilemesine ya da orda oturan kadınların erkelerin gelen vatandaşlara anayasa hakkında bilgi vermek üzere görev yapmaya hazır vaziyette durmalarına izin vermiyorlar. OHAL var diye. OHAL var diye tartışmayacaksak, Anayasayı OHAL'de niye yapıyoruz o zaman. Anayasa tartışılacak. Bunlar yanlış. Bunların yanlış olduğunu biliyoruz, zaten bunları anlatıyoruz. Vatandaş da bunu görüyor ve üzülüyor ve belki bu nedenle bunlar hakkında gerekeni yapacak. Ama vatandaşın bilmesi gereken şu: Biz fırsatçı değiliz. Biz sadece bize haksızlık yapıldığı zaman itiraz edip, başkalarına haksızlık yapıldığı zaman istifade etmeye kalkacak bir anlayışın insanları değiliz. Bunun anlaşılması gerekiyordu. Bu olay bunu anlattı."