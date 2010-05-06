Baykal: AKP panik ve telaşta

T24- CHP lideri Deniz Baykal, "Şimdi Anayasa Mahkemesi korkusu iktidara hakim olmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi şu ya da bu şekilde aşılacak olursa halk korkusu egemen olmaya başlayacaktır. Hukuk, halkın oyları, referandum ya da millet bu konuda gerekeni söyleyecektir. Ben her ikisine de tam bir güven içindeyim" dedi.

CHP Genel Merkezinde, Parti Meclisi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, bir gazetecinin, "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, bugün bazı gazetelerde yer alan referandumla ilgili sözlerini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "paniğe ve telaşa" karşılığını verdi.

Baykal, "Şimdi Anayasa Mahkemesi korkusu iktidara hakim olmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi şu ya da bu şekilde aşılacak olursa halk korkusu egemen olmaya başlayacaktır. Hukuk, halkın oyları, referandum ya da millet bu konuda gerekeni söyleyecektir. Ben her ikisine de tam bir güven içindeyim. Bu referandumun kendi tercihleri doğrultusunda sonuç vereceğine yönelik bekleyişlerin hiçbir haklı zemini yoktur. Referandum gerçekleşirse iktidarı çok ciddi bir sürpriz bekliyor. İçine girdikleri hayal duygusundan bu referandumla uyanacaklardır" diye konuştu.

CHP lideri, paketi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerinin de altını çizdi.

"Yargıda kriz yaşanıyor"

Baykal, bir kere daha "Köklü bir yargı krizi yaşanıyor" dedi; Ergenekon başta olmak üzere gündemdeki soruşturma ve davaları "sivil darbe" olarak niteledi.

CHP lideri, "Herkes evinden alınabilir, bir sabah götürülebilir. Herkes her türlü ithamı alabilir, buna çok rahatlıkla sivil darbe denilebilir" dedi.

Baykal, davalar devam ederken görüşülen Anayasa değişikliğini de eleştirdi ve "Hukuka da millete de güvenim tam" diye konuştu.