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Baykal: Aday değilim

Deniz Baykal, istifasına neden olan video ile ilgili yapılan açıklamanın ardından aday olma ihtimalini değerlendirdi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Deniz Baykal, istifasına neden olan ancak görüntülerdeki kişilerin Nesrin Baytok ve kendisinin olmadığının yapılan araştırmanın ardından açıklanmasına rağmen parti başkanlığına aday olmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Baykal, görüntülerle ilgili yapılan açıklamanın komploya bir cevap olduğunu ifade etti.


'Görüntülerdeki kişiler Baykal ve Baytok değil'


Baykal, avukatı Muzaffer Yılmaz ile Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan'ın bugün (20 Mayıs 2010) yaptıkları değerlendirme ve basın toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.


Deniz Baykal'ın açıklaması şöyle:


''Bu noktada aday olmam gibi bir şey söz konusu değildir. Avukatım Sayın Muzaffer Yılmaz ve Ulusal Kriminal Büro Direktörü Sayın Uğur Kurtulan'ın yaptıkları değerlendirmelerle, ayrıntılı açıklamalar karalama kampanyalarıyla siyaseti dizayn etme anlayışına, Türkiye'de estirilen fitne ve fesat rüzgarlarıyla, ahlak dışı komplolara bir yanıttır.''

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