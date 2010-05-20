Baykal: Aday değilim

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Baykal, avukatı Muzaffer Yılmaz ile Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan'ın bugün (20 Mayıs 2010) yaptıkları değerlendirme ve basın toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.Deniz Baykal'ın açıklaması şöyle:''Bu noktada aday olmam gibi bir şey söz konusu değildir. Avukatım Sayın Muzaffer Yılmaz ve Ulusal Kriminal Büro Direktörü Sayın Uğur Kurtulan'ın yaptıkları değerlendirmelerle, ayrıntılı açıklamalar karalama kampanyalarıyla siyaseti dizayn etme anlayışına, Türkiye'de estirilen fitne ve fesat rüzgarlarıyla, ahlak dışı komplolara bir yanıttır.''