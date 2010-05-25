Baykal 340 bin dolara tekne aldı

T24- İstifasının ardından siyasetten kopup kopamayacağı tartışılan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal denizlere açılmaya hazırlanıyor. Baykal istifasından sonra 340 bin dolara 16 metre uzunluğunda ikinci el bir tekne aldı.

Habertürk yayın yönetmeni Fatih Altaylı, Baykal’ın yeni heyecanıyla ilgili olarak bugün (25 Mayıs 2010) yayımlanan köşe yazısında şu bilgileri verdi:

GEÇEN hafta, CHP’nin kazan gibi kaynadığı günler. Herkes Deniz Baykal’ın istifasının samimi olup olmadığını tartışıyor.

Kılıçdaroğlu daha adaylığını açıklamamış. Genel kanaat, Deniz Baykal’ın kurultay operasyonuyla yeniden CHP’nin başına geçeceği yolunda.

Deniz Baykal da, sağolsun, bu lafları kesecek net bir açıklama yapmıyor. Biz de merakla gelişmeleri bekliyoruz.

Cep telefonum çaldı. Arayan denizci bir dostum.

Gülerek, “Bak siyaseti falan bilmem ama emin ol Deniz Baykal’ın CHP’nin başına dönmeye falan niyeti yok. Emekliliğe hazırlanıyor bilesin” dedi. Ben de kahkahayı patlattım. Siyasetle, hele CHP ile uzak yakın hiçbir alışverişi olmayan dostumun böylesine emin konuşmasına gülerek. “Sen nereden bileceksin” dedim.

“Sen uyu” dedi ve anlattı: “Deniz Baykal kendine tekne bakıyor. Öyle büyük bir şey değil ama emekli bir karı koca için ideal boyda bir tekne arıyor. Daha doğrusu arıyordu. Buldu. İşi bitirdi.”

Israrlarıma rağmen daha fazla detay vermeden telefonu kapattı. Bunun üzerine bu işin peşine düştüm ve bilgiye ulaştım.

Evet, geçen hafta hepimiz Deniz Baykal’ın geri dönüp dönmeyeceğini tartışırken, Deniz Bey çoktan kararını vermiş bile.

Genel başkanlık sonrası hayatına hazırlığa başlamış.

Gitmiş kendine bir tekne almış.

Öyle süper bir tekne değil.

16.5 metre uzunluğunda elden düşme bir Fairline Squadron 55. Tekne 20 yaşına yakın. Teknenin ilk sahibi, rahmetli Nurullah Gezgin. İstanbul Sanayi Odası’nın 1970’li yılların ortasından, 1980’lerin sonuna kadar başkanlığını yapmış işadamı. Nurullah Bey’in ölümünden sonra eşi “Blue in Blue” isimli tekneyi Göcek’te Haldun Simavi’nin marinasında karaya çekmiş ve hemen hiç binmemiş.

Daha sonra aile, tekneyi satmaya karar vermiş ve Guernsey’ye kayıtlı bu eski tekne Deniz Baykal’a

kısmet olmuş.

Deniz Baykal adına Gezgin’in ailesiyle temasa geçen kişi Mehmet Tulay olmuş.

340 bin dolara anlaşmışlar.

Para nakit olarak elden ödenmiş ve şimdi yurtdışında teknenin devir işlemleri yapılıyormuş.

İşlemlerin bu hafta içinde tamamlanacağı ve teknenin Deniz Baykal’a geçeceği söylendi bana.

Ne diyelim. Güle güle kullansın.

Allah fırtına göstermesin.