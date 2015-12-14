"Bayırbucak'ta Türkmenlerin elinde sadece 4 köy kaldı"

Rusya hava desteğinde Suriye'nin kuzeyindeki Türkmen bölgesi Bayırbucak'a saldırılarını yoğunlaştıran Esad güçleri, bölgedeki en stratejik nokta olan Kızıldağ'da kontrolü tamamen ele geçirdi. Zaman'dan Serkan Sağlam'ın haberine göre, şiddetli hava saldırılarına maruz kalan bölgede Türkmenler ve muhalif güçlerin elinde son 4 önemli köy kaldığı ileri sürüldü.

Zaman'da yer alan haber şöyle devam ediyor:

Rejim güçleri, Bayırbucak'ta Türkiye sınırına yakın Fırınlık, Çardaklı, Gökdağ ve Avanlı köylerini ele geçirdi. Türkmen Dağı'nın komutanı Akil Cuma'nın da bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği öğrenildi. Hızla ilerleyişini sürdüren Esed güçleri, Türkmen Dağı'nın tamamına hâkim olmak üzere. Rus ve rejim güçlerinin şiddetli hava saldırılarına maruz kalan Bayırbucak'ta Türkmenler ve muhalif güçlerin elinde son 4 önemli köy kaldı. Bayırbucak'ın tamamen kaybedilmesi halinde büyük bölümü muhalif olan Türkmenler ata yurtlarını tamamen kaybedecek. Ayrıca Esed karşıtı muhalif güçlerin Akdeniz'e açılma hedefi de son bulacak. Bu durumda Türkiye'nin Suriye olan 911 kilometrelik sınırı boyunca da Cerablus ve Azzez arasında terör örgütü IŞİD'in kontrolünde 90 kilometrelik bir kısım hariç olmak üzere tamamıyla rejim ya da PKK bağlantılı PYD'nin hâkimiyeti söz konusu olacak.

"Ruslar, Türkmen Dağı için yemin etmişler"

Bölgedeki yerel kaynaklara göre; Türk savaş uçaklarının sınır ihlali yapan Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından bölgedeki çatışmalar daha da şiddetlendi. Kaynaklar, savaş uçağının düşürülmesinden önce günde bir savaş uçağının birkaç saldırıda bulunduğunu, şimdi ise gece görüşüne sahip iki uçağın 24 saat bombalama yaptığını, gündüz ise yedi savaş uçağının da saldırılarda bulunduğunu kaydediyor. Zaman'a konuşan bir kaynak “Rus savaş pilotları, düşürülen uçaktaki arkadaşlarının öldürülmesinden sonra intikam yemini etmişler Türkmen Dağı'nı ele geçireceğiz diye. O nedenle dayanılmaz bir saldırı var. İnanın buradaki bombalamaya dayanmak için insanüstü özelliklere sahip olmanız lazım. Artık gücümüz tükeniyor.” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye, 22 Haziran 2012'de bir askeri keşif uçağının Akdeniz üzerinde düşürülmesi sonrasında angajman kurallarını değiştirerek sınıra yaklaşan her silahlı unsura tehdit olarak algılanıp müdahale edileceğini duyurmuştu. Ankara'nın uyarılarına rağmen daha önce de sınır ihlali yapan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak 24 Kasım'da Türk jetleri tarafından düşürülmüştü. Moskova, bunun ‘savaş sebebi' olduğunu açıklayarak Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği gruplara yönelik saldırılarını artırmıştı.

Lazkiye ve İdlib arasında kalan bölgede, Türkmen birliklerinin yanı sıra başını terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ve Ahrarul Şam güçlerinin çektiği Fetih Ordusu birlikleri de bulunuyor. Top mermilerinin düştüğü yerlerden yükselen dumanlar sınırdan çıplak gözle görülebiliyor.