Bayındırlık ve İskan Bakanı: Japonlar yapıyorsa biz daha iyisini yaparız

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Japonya'da meydana gelen depremi değerlendirdi ve ruhsatlı yapılmış binalarda bir yıkımın olmadığına dikkati çekti. Demir, ''Japonlar yapıyorsa biz daha iyisini yaparız. Buna herkesin inansın'' dedi.



Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 25. GAP Yüksek Kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, toplantı öncesinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Demir, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Cengiz Yıldırım'dan, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Demir daha sonra, yeni valilik binası kompleksi içinde yer alacak Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün taşınacağı hizmet binasına da giderek incelemelerde bulundu.

Demir, Şanlıurfa'ya ilk defa gelmesine rağmen kenti beklediğinden daha güzel bulduğunu ifade ederek, kentin, AK Parti Hükümeti döneminde en çok yatırım yapılan iller arasında bulunduğunu kaydetti.

Kentte bir yılda çok sayıda okul yapıldığını anlatan Demir, yetkililere, kentin mimarisine uygun olarak, okulların dış cephelerinin taşla kaplanması talimatını verdi.



Japonya depremini değerlendirdi

Demir daha sonra, Mimarlar Odası il temsilciliğinin davetlisi olarak burada düzenlenen toplantıya katıldı. Mimarlar Odası İl Temsilcisi Abdülkadir Güllüoğlu, taleplerini iletti.

Toplantıda, mühendislerin ve mimarların görüşlerini de dinleyen Bakan Demir, Şanlıurfa'nın büyük şehir olma talebi ve sürecini de değerlendirerek, kentin bu potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Japonya'da meydana gelen 8,9'luk depreme de değinen Demir, orada depremin büyüklüğünden ziyade tsunaminin etkisinin ağır olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''Hemen hemen ruhsatlı yapılmış binalarda bir yıkım olmadığını gördük orada. Japonlar yapıyorsa biz daha iyisini yaparız, buna herkes inansın. Zaten biz de burada bunun için uğraşıyoruz. Bizim uyguladığımız sistemlerin ana hedeflerinden bir tanesi de depreme ve afete dayanıklı, güvenli yapı yapmak.''



