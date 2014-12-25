Bayık: Erdoğan barış sürecinde ciddi değil, amacı seçimlerde AKP'ye daha fazla oy kazandırmak

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, IŞİD'in yenilmesi için Irak'ın birlik içinde kalması gerektiğini ifade etti. Bayık, Erdoğan'ın "barış konusunda ciddi olmadığını" ve gerçek amacının genel seçimlerde "AKP'nin daha fazla oy elde etmek için zaman kazanması olduğunu" söyledi.

İngiliz Guardian gazetesinden Fazel Hawramy'nin sorularını yanıtlayan Bayık, "Irak'ın bölünmesinin çok tehlikeli olacağını" söyledi. Bayık, Irak'taki Şii, Sünni ve Kürt toplumlarının IŞİD tehlikesine karşı birlikte karşı koymaması durumunda "faşist" olarak tanımladığı örgütün bundan yararlanacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Irak bölünürse savaş yoğunlaşacak ve IŞİD tehdidi çok daha büyük hale gelecek" diyen Bayık sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama eğer IŞİD'e karşı birlik olmaya devam ederlerse aralarındaki farklılıkları ileri bir aşamada diyalog yoluyla çözebilirler."

'PKK terör listesinden çıkarılmalı'

Bayık ayrıca PKK'nın ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonla işbirliğinin PKK'nın Batı ülkelerinin "terörist örgüt listesinden çıkmasına neden olmasını umduğunu" da söyledi ve ekledi: "Bizi terörist örgüt olarak tanımladılar ama IŞİD'e karşı eylemlerimiz bunun tam tersini kanıtladı."

KCK lideri, "Koalisyon ile Suriye ve Irak'taki Kürtler arasındaki diplomatik ve askeri ilişkiler, IŞİD'e karşı daha iyi sonuçlar elde etmek için geliştirilmeli" dedi.

'Erdoğan barış süreci konusunda ciddi değil'

Türkiye hükümetini eleştiren Bayık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, "Suriye'deki Kürtlerin yeni oluşan yönetimlerini yıkmak için IŞİD'i desteklemekle" suçladı. Türkiye'nin buradaki Kürtleri zayıflatmak için Kürt kantolarını yıkmak veya Kürtlerin sürekli çatışma içinde tutmaya çalıştığını söyleyen Bayık "Çünkü Irak ve Suriye'de işleyen Kürt yönetimleriniz olursa Türkiye'deki Kürtler de kendi yönetimlerini isteyecek" dedi.

Erdoğan'ın "barış konusunda ciddi olmadığını" ve gerçek amacının genel seçimlerde "AKP'nin daha fazla oy elde etmek için zaman kazanması" olduğunu söyleyen Bayık, süreçte artık müzakerelerin başlaması gerektiğini söyledi. Bayık, "Şimdi müzakere zamanı ve bunun için Apo'nun cezaevi koşullarının değişmesi gerekiyor. Bu değişene kadar müzakere mümkün değil."