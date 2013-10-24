Bayık: AKP çözüm sürecini heyete müdahale ederek bitirdi, bedelini öder

KCK Yürütme Konseyi Eş Genel Başkanı Cemil Bayık, Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya giden BDP heyetine müdahale edilmesi ve Başbakan Erdoğan'ın, "İmralı'ya gidecek olan heyetlere biz karar veririz" sözü ile çözüm sürecinin bitirildiğinin ilan edildiğini ileri sürdü.

Felat Bozarslan'ın DHA'daki haberine göre, Avrupa'da yayınlanan Yeni Özgür Politika Gazetesindeki Kürtçe yazısında Cemil Bayık, çözüm süreci ile ilgili son tartışmaları değerlendirdi.

"Erdoğan doğrularına döndü" başlıklı makalesinde Bayık, Kürt özgürlük hareketi ne kadar sabırlı yaklaşırsa yaklaşsın ve bu konuda hükümeti uyarsın, Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarında Kürt sorununu çözmeye niyetlerinin olmadığını bir kez daha ortaya çıktığını iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın eski ırkçı söylemlerine geri döndüğünü ileri süren Bayık, "Bu yıl ortaya çıkan fırsatları ucuz seçim yatırımı olarak kullandı. Bu artık açık olarak gün yüzüne çıkmıştır" dedi.



'AKP açısından süreç diye bir şey yok'



İmralı'ya giden BDP heyetine müdahale edilmesi ve sonrasında Başbakan Erdoğan'ın, "İmralı'ya gidecek olan heyetlere biz karar veririz" sözlerinin sürecin bitirildiğinin ilanı olduğunu söyleyen Bayık, yazısında şöyle devam etti:

"Ancak, bunun siyasi bedeli olacağı için sürecin bittiğini söyleyemiyor. Sürecin bittiği tartışmalarını bir yana bırakırsak pratikte baktığımızda çözüm sürecinin bir anlamının kalmadığını görmek mümkün. Bundan sonra kim hükümete inanır? Kürtlerin muhatap alınmadığı bir süreçten kimse süreç diye bahsedemez. Süreç ancak iki taraflı yürür. AKP bunu resmi olarak söylemiyor ama ortada bir süreç bırakmamıştır. Oyalama politikalarını sürdürüyor. Bu ortak net olarak ortaya çıkmıştır."



'AKP süreci bitiriyor, bedelini de kendisi öder'



Cemil Bayık, Başbakan'ın süreç ile ilgili görüşmelere müdahale ve süreç ile ilgili böyle konuşmaya hakkı olmadığını da iddia ederek, "Çözüm sürecini AKP bitirme hesapları yapıyor. Bunun hesabı sorulmalıdır. AKP, 'Süreci bitiren altında kalır' diyor. O zaman AKP bu süreci bitiriyor ve bedelini de kendisi öder" dedi.