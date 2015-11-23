Bayık: ABD ile doğrudan ilişki kurmak istiyoruz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini söyleyerek, ABD’yi PKK’yla doğrudan ilişki kurmaya çağırdı. Bayık, “ABD’yle dolaylı olarak bağlantıdayız ancak IŞİD’le mücadelede eşgüdüm sağlamak için doğrudan ilişki kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Suriye’ye yönelik müdahalesinin bölgedeki dengeleri pozitif yönde etkilediğini söyleyen Bayık, Rusya’nın asıl amacının Başkan Beşar Esad’ı desteklemek olmasının ise bu durumun negatif yanı olduğunu belirtti.

Bayık, Erdoğan’ı Türkiye’nin IŞİD’e karşı işbirliğini ve mülteci krizini, PKK’ya yönelik savaşta dahil olmak üzere, Batı’nın kendi politikalarına yönelik desteğini kazanmak için kullanmakla suçladı. Çözüm süreci ile ilgili olarak AKP’yi eleştiren Bayık “Bu hareketi yok edemeyeceklerini anladıklarında (savaşa) son verecekler” dedi.

Reuters’a konuşan KCK liderinin söyledikleri satırbaşlarıyla şöyle:

– PKK ve Suriye’deki kardeş örgütü YPG IŞİD’le mücadelede en etkin güç olarak kendini kanıtladı. ABD öncülüğünde IŞİD’i ‘yıpratıp yok etmek’ için yürütülen harekatın da en önemli parçalarından biriyiz.

– Erdoğan, PKK ile mücadele dahil olmak üzere kendi politikalarına Batı’nın desteğini almak için Türkiye’nin IŞİD’le mücadelesini ve mülteci krizini istismar etti.

– Türkiye’nin taleplerine boyun eğer Batılı ülkeler çelişkili bir politika izliyor. Bu yüzden Paris’teki saldırılarda da görüldüğü gibi sürekli değişen IŞİD tehdidi karşısında bocalıyorlar. Türkiye veya Kürtlerle zorluk yaşamak istemiyorlar, o nedenle bir şekilde denge tutturmaya çalışıyorlar ama bu doğru değil. Paris’te olanlar bu politikanın sürdürülemeyeceğinin net bir mesajı. (Türkiye’deki) Kürt sorunu çözülmezse IŞİD sorunu da çözülmez.

– ABD’yle dolaylı olarak bağlantıdayız ancak IŞİD’le mücadelede eşgüdüm sağlamak için doğrudan ilişki kurmak istiyoruz.

– Uluslararası toplum IŞİD’i ortadan kaldırmak istiyorsa en iyi savaşan güce, PKK ve YPG’ye, yardım etmeli.

-- Suriye’deki rejim değişmeli ama öncelikli olarak IŞİD mağlup edilmeli.

- Rusya’nın Suriye’ye yönelik müdahalesinin bölgedeki dengeleri pozitif yönde etkiledi. Olumsuz tarafı ise Rusya’nın asıl amacı Başkan Beşar Esad’ı desteklemek.

Çözüm süreci

– Çözüm sürecinin tekrar başlaması için iki taraf ateşkes üzerinde anlaşma sağlamalı ve üçüncü bir taraf barış için çerçeve oluşturan 10 maddeli ‘Dolmabahçe mutabakatı’nı izlemeli.

– Doğrudan veya dolaylı olarak Türk devletiyle PKK arasında iletişim kurulmadı.

– Herhangi bir sürecin başında Abdullah Öcalan yer almalı. Çatışmalar Kürtlerin haklarını koruyacak yeni bir anayasayla sonlandırılabilir. Bu koşulları kabul ediyorlarsa biz hazırız. Bu hareketi yok edemeyeceklerini anladıklarında (savaşa) son verecekler.