Bayi toplantılarının adresi artık umre





T24- Yetersiz hac kotası ve firmaların bayi gezileri içine umre turlarını da katması Türkiye'den kutsal topraklara giden kişi sayısını patlattı.







Hac kotası umre turlarını patlattı. Bir yandan hacca gitmek isteyenlere uygulanan kotanın yetersiz kalışı, diğer yandan firmaların promosyon ve bayi gezileri içine umre turlarını da katması Türkiye’den kutsal topraklara giden kişi saysını arttırdı. 2011 yılında sadece THY, umre nedeniyle Suudi Arabistan’a yılda 2 bin 600 sefer düzenledi. Umre turlarının en yoğun yapıldığı dönem olan şubat ve mart ayları için şimdiden turizm şirketlerine yoğun talep var.





Türkiye’de büyüklüğü 200 milyon euroyu aşan umre pazarı son yıllarda ciddi artış gösteriyor. Örneğin 2009 yılında toplam 180 bin 931 kişi umreyi ziyaret ederken, bu sayı 2010 yılında 278 bin 554’e yükseldi. 2011 yılında ise yaklaşık 500 bin kişi umre için kutsal toprakları ziyaret etti.





Gençler talebi arttırdı





Berat Turizm Yetkilisi Ercan Önel, 2011 yılında 3 bin kişiyi umreye gönderdiklerini, 2012 yılında bu sayının daha da artacağını belirterek, “Şubat ve mart umrenin en yoğun tercih edildiği bir dönem. Bu dönemde şirketler de promosyon gezilerini ve bayi toplantılarını burada yapmak istiyor. Örneğin geçen yıl 15 firmanın toplantısını kutsal topraklarda yaptık. Bu yıl firma sayısının 20’yi geçeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.





Fazilet Turizm yetkilisi, umre turlarının sayısının 2012 yılında daha da artacağını belirterek, “Eskiden belli bir yaşın üstünde insanların gitmek için başvurduğu umreye artık gençler de çok ilgi gösteriyor. 2012 Ocak ve Mart döneminde şimdiden 250 başvuru aldık. Tabii umre turlarında uygulanan ekonomik fiyatlarda oldukça cezbedici. Bu da son dönemde umre turlarının sayısının artmasına neden oldu” yorumunu yapıyor.

