BayernLB, 5 bin 600 kişiyi işten çıkaracak.

Münih merkezli Alman bankası BayernLB, bankanın küresel işgücünün dörtte birinden fazlasını teşkil eden 5 bin 600 kişinin işine son vereceğini açıkladı.



Küresel finansal krizden sert şekilde etkilenen bankanın, işten çıkarmaları 2013 yılına kadar tamamlayacağı belirtildi.



Landesbank Baden-Wuerttemberg'in ardından Almanya'nın ikinci büyük bankası konumundaki BayernLB'nin ana hissedarı Bavyera Eyaleti, geçen hafta bankanın sermayesini bu yıl için 3 milyar Euro, gelecek yılın ilk çeyreği içinse 4 milyar Euro artıracağını açıkladı.



Banka, federal hükümetin kurtarma programından istediği miktarı geçen hafta 5,4 milyar Euro’dan 3 milyar Euro’ya düşürmüştü.

