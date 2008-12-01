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Ekonomi

BayernLB, 5 bin 600 kişiyi işten çıkaracak.

Münih merkezli Alman bankası BayernLB, bankanın küresel işgücünün dörtte birinden fazlasını teşkil eden 5 bin 600 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

01 Aralık 2008 02:00

Münih merkezli Alman bankası BayernLB, bankanın küresel işgücünün dörtte birinden fazlasını teşkil eden 5 bin 600 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Küresel finansal krizden sert şekilde etkilenen bankanın, işten çıkarmaları 2013 yılına kadar tamamlayacağı belirtildi.

Landesbank Baden-Wuerttemberg'in ardından Almanya'nın ikinci büyük bankası konumundaki BayernLB'nin ana hissedarı Bavyera Eyaleti, geçen hafta bankanın sermayesini bu yıl için 3 milyar Euro, gelecek yılın ilk çeyreği içinse 4 milyar Euro artıracağını açıkladı.

Banka, federal hükümetin kurtarma programından istediği miktarı geçen hafta 5,4 milyar Euro’dan 3 milyar Euro’ya düşürmüştü.

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