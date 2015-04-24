Bayern’in yarı final rakibi Barcelona



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Almanya'nın turnuvadaki son temsilcisi Bayern Münih'in yarı finaldeki rakibi İspanyol devi Barcelona oldu. İlk açıklamayı Nyon'da bulunan gazetecilere yapan Yönetim Kurulu Üyesi Mattihas Sammer, rakiplerinin çok güçlü olduğunu ancak her iki takımın da şansının yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Guardiola eski takımına karşı

Kura Bayern teknik direktörü Pep Guardiola açısından da ayrı bir önem taşıyor. Guardiola yarı final aşamasında eski takımına karşı final mücadelesi verecek. İspanyol çalıştırıcı, Katalan ekibine ikisi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere (2009 ve 2011) 4 yılda 14 kupa kazandırmıştı.

Bayern Münih'in onursal başkanı Franz Beckenbauer çekişmeli bir yarı final beklediğini ifade etti ve “yarı finaldeki en güçlü takım olarak Barcelona'yı görüyorum ancak Bayern'in de şansı yok değil” dedi. Bayern'in eski yıldızlarından Paul Breitner ise eşleşme ile ilgili olarak “Yarı finalin iki maçında da Porto maçının ilk yarısındaki gibi mücadele etmeliyiz. Yüzde 90’a düşmemiz yetmeyecektir” dedi.

İki takımın son kapışmasından sahadan mutlu ayrılan ekip Bayern Münih olmuştu. 2013'teki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Bavyera ekibi Guardiolasız Barcelona'yı 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenip finalist olmuş ve o yıl şampiyonluğa uzanmıştı. Bayern Münih'in Barcelona karşısındaki bilançosu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle pozitif. Barcelona'nın da Bayern Münih gibi bu sezon ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk şansı devam ediyor.

Juventus'a zorlu rakip Real Madrid

Yarı finalin diğer ayağında son dördün ‘zayıf’ takımı olarak nitelenen İtalyan temsilcisi Juventus Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, İspanyol Real Madrid ile eşleşti. Eski parlak günlerine dönme gayretindeki İtalya'nın şampiyonluk rekortmeni Devler Ligi'ndeki son yarı final macerasında 12 yıl önce yine Real Madrid ile eşleşmiş ve rakibin eleyip finalist olmuştu.

Bayern Münih yarı final ilk maçını 5 ya da 6 Mayıs’ta deplasmanda oynarken Juventus Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş mücadeleleri ise 12 ve 13 Mayıs'ta yapılacak. Final karşılaşması 6 Haziran'da Berlin Olimpiyat stadında oynanacak.