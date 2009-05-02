Bayern'i Hamit kurtardı: 2-1



Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi. Bayern'in ikinci golü milli futbolcumuz Hamit Altıntop'tan geldi.



Teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın görevine son verilmesinden sonra Jupp Heynkes yönetiminde ilk karşılaşsına çıkan Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.



Bayern Münih karşılaşmanın 33. dakikasında Bastian Schweinsteiger'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 38. dakikasında Bayern Münih'in kalecisi Jörg Butt'un ceza sahasında Michael Bradley'i düşürmesi sonucu Mönchengladbach penaltı kazandı. Penalt atışını gole çeviren Filip Deams durumu 1-1 yaptı.



Karşılaşmanın 42. dakikasında Hamit Altıntop, Podolski'nin pasını gole çevirerek, takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda topu ayağında tutan ve defansı sağlama alan Bayern Münih, karşılaşmada kontrolü elinde tutmaya çalıştı. Hamit'in bu sezon ikinci golünü attığı ve 80. dakikada yerini Andreas Ottl'e bıraktığı karşılaşmada başka gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Bayern Münih, bu sonuçla puanını 57 çıkartarak, ligde ikinci sıraya yükseldi.



Öte yandan lider Wolfburg, sahasında TSG Hoffenheim'i Edin Dzeko'nun 66, 74 ve 78. dakikalarda ve Grafite'nin 89. dakikada attığı penaltı golüyle 4-0 yenerek 60 puanla zirvedeki yerini korudu.



Halil Altıntop'un takımı Schalke 04 ise, sahasında Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup oldu. Halil, karşılaşmada 70 dakika oyunda kaldı.



Nuri Şahin'in formasını Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek puanını 52'ye yükseltti ve ligde 6. sıradaki yerini aldı. Bu karşılaşmada Nuri 90 dakika oyunda kaldı.



Stuttgart ise deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Arminia Bielefeld ile 2-2 berabere kaldı. Stuttgart puanını 55'e çıkararak, 3. sıraya yükseldi.



Ligde kalma mücadelesi veren Karlsruhe ile Energie Cottbus arasında oynanan karşılaşma da 0-0 berabere sonuçlandı.



Karlsruhe puan cetvelinde 24 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach'ın ardından 23 puanla ligde 18. ve son sırada yer alıyor.



