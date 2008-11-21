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Spor

Bayern'e Amerikalı golcü

Bayern Münih, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının gol kralı forveti Landon Donovan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

21 Kasım 2008 02:00


Bayern Münih, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının gol kralı forveti Landon Donovan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Los Angeles Galaxy'nin forvet oyuncusu Landon Donovan'ı kiraladı.

Bundesliga kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta antrenmanlara çıkan Donovan'ın, teknik direktör Juergen Klinsmann'ın gözüne girmeyi başardığı, ABD'li oyuncu'nun 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Çıktığı 25 maçta 20 gol kaydeden Donovan, Major League'de geçen sezon gol kralı olmuştu.

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