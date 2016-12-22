Bayern'den Leipzig'e farklı tarife

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 2016-2017 sezonunun ilk yarısı çarşamba akşamı yapılan 5 karşılaşmayla tamamlandı. Maçlar öncesi, Berlin'de pazartesi akşamı Noel pazarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

15. haftaya 36'şar puanla puan cetvelinin ilk iki sırasında giren Bayern Münih ile RB Leipzig'in maçında gülen taraf rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden Bayern Münih oldu ve sezonun ilk yarısını rakibinin 3 puan önünde lider tamamladı.

Şampiyonluk rekortmeni, bu sezon ligde gösterdiği performansla kendisine rakip çıkan RB Leipzig karşısında üstün bir futbol sergiledi ve beklentilerin aksine zorlanmadı.

Bayern'e tek devre yetti

Bavyera ekibi 75 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki mücadelenin 17. dakikasında öne geçti. Philipp Lahm'ın ceza alanına yerden yaptığı ortada Robert Lewandowski'nin vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Thiago takımını 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada orta sahada Leipzigli Keita'nın hatalı pasıyla başlayan hızlı Bayern atağında topa Leipzig ceza sahasında sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Xabi Alonso farkı 2'ye yükseltti.

Leipzig 10 kişi kaldı

Maçın başlarında 2-0 geriye düşmenin şaşkınlığını yaşayan konuk takım ilk yarım saatte de 10 kişi kaldı. Yine hızlı gelişen bir Bayern atağında Leipzig'in en önemli isimlerinden olan Emil Forsberg, Bayern kaptanı Lahm'a yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı (30.). Kırmızı-beyazlılar devre sona ermeden farkı 3'e yükseltti. Tartışmalı bir penaltı kararı sonrası vuruşu kullanan Robert Lewandowski 45. dakikada topu ağlara gönderdi.

Bayern ikinci yarıda eksik rakibi karşısında Lewandowski , Douglas Costa ve oyuna sonradan giren Franck Ribery ile yakaladığı önemli fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 3-0 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sona erdi.

Bavyera ekibi aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik ,1 yenilgi ve topladığı 39 puanla Bundesliga'da sezonun ilk yarısını lider bitirdi. Birinci lige sezon başında yükselen RB Leipzig ise üstün bir performans sergileyerek aldığı 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle güçlü rakibinin bir sıra gerisinde 36 puanla sezonun ilk yarısını ikinci tamamladı.

Komşuların mücadelesinde kazanan yok

İki komşu kent Köln ile Bayer Leverkusen'i karşı karşıya mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Müsabakanın genelinde konuk takım daha iyi olan taraftı. Topa daha çok sahip olmasına ve tempolu oyununa rağmen bu sezon çoğunlukla olduğu gibi yine yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi.

Maça iyi başlayan Köln 21. dakikada üstünlüğü yakaladı. Anthony Modeste, Sörensen'in ceza alanına gönderdiği topa şık bir vuruş yaparak kaleci Bernd Leno'yu mağlup etmeyi başardı. Ancak maçı bırakmayan Leverkusen devre sona ermeden yeniden beraberliği sağladı. 43. dakikada Havertz ile duvar pası yaparak Köln ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Brezilyalı Wendell, sakin bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İkinci yarıda her iki takım da skoru lehine çevirecek golü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Köln bu sonuçla 2016'yı ezeli rakibi Bayer Leverkusen'in 4 puan önünde 25 puanla 7. sırada tamamladı. Sezonun ilk yarısında 16 maçta sadece 21 puan toplayabilen Leverkusen ise beklentilerin gerisinde kaldı.

Hoffenheim tatile namağlup girdi

Hoffenheim sahasındaki maçta Werder Bremen ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk yarısını namağlup tamamladı ancak galibiyeti kaçırdı.

Sandro Wagner, Kerim Demirbay'ın Bremen ceza alanına yaptığı ortada topa kaleci Jaroslav Drobny'den önce ayağını uzatarak ağlara gönderdiğinde dakikalar 26'yı gösteriyordu. Ancak gol sonrası Hoffenheim farkı artırma adına yakaladığı fırsatları cömertçe harcayınca Bremen bunun cezasını son dakikalarda kesti. 87. dakikada Santiago Garcia'nın ortasına 15 metreden düzgün bir vuruş yapan Serge Gnabry kaleci Baumann'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi ve maçın 1-1'lik skorunu ilan etti.

Freiburg Niederlechner ile güldü

Freiburg, Ingolstadt'ı deplasmanda Florian Niederlechner'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Niederlechner 34. dakikada Grifo'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topu ağlara yolladı ve skoru Freiburg lehine 1-0'a getirdi. Ardından bu kez 41. dakikada Janik Haberer'in ceza alanına kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan aynı futbolcu topu bir kez daha ağlara göndererek devrenin 2-0 Freiburg lehine sona erdiğini ilan etti. Ingolstadt'ın ikinci yarıda Markus Suttner ile bulduğu serbest vuruş golü puana yetmedi ve karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Berlin'de sonucu duran toplar belirledi

Hertha Berlin, sezonun ilk yarısının son maçında ağırladığı lig sonuncusu Darmstadt'ı 2-0'lık skorla yendi. Olimpiyat stadındaki mücadelenin sonucunu duran toplar belirledi.

Gecenin başarılı ismi Marvin Plattenhardt, 53. dakikada yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi ve haftanın en güzel gollerinden birine imza attı. 66. dakikada yine aynı futbolcunun kullandığı serbest vuruşta Salomon Kalou topu kafafyla ağlara göndererek maçın 2-0'lık skorunu belirledi. 30 puan toplayan Hertha Berlin sezonun ilk yarısını 3. sırada bitirdi. 8 puanla son sırada kalan Darmstadt'ın ikinci yarıda işi kolay olmayacak.

Bir yenilgi daha Schubert'in sonu oldu

Salı gününün maçlarında Mönchengladbach'ın sahasında Wolfsburg'a 2-1 yenilmesinin ardından ertesi gün Gladbach, teknik direktör Andre Schubert ile yollarını ayırdı. 'Taylar'ın yeni çalıştırıcısının Dieter Hecking olması bekleniyor. Borussia Dortmund Augsburg karşısında 1-1'den öteye geçemezken Eintracht Frankfurt Mainz'ı 3-0, Hamburg da Schalke'yi 2-1 yendi.

Bundesliga'da sezonun ikinci yarısı 20 Ocak 2017 Cuma günü Freiburg ile lider Bayern Münih arasında oynanacak maçla açılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SID, UÇ