Bayern'den Chelsea'ye yarım saatlik tarife

Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren ve geçen günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan'a 4-0 yenilen Bayern, Chelsea'yi 3-2 mağlup etti. Özel bir turnuva olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan iki ekipten Bayern Münih, yarım saatte bulduğu gollerle gülen taraf oldu.

Alman devinde goller, adı transfer söylentilerine konu olan Thomas Müller (2) ve Rafinha'dan geldi.

Hazırlık maçı da olsa Milan'a 4-0 mağlup olduktan sonra Chelsea karşısına taraftarının gönlünü kazanmak için çıkan Bayern, golü erken buldu. Brezilyalı sağ bek Rafinha'nın 6. dakikada uzaktan sert sert vuruşu sonrası gelen golle öne geçti Alman ekip: 1-0.

İlk golün ardından henüz 6 dakika geçmişti ki, transfer olacağı söylentileri dolaşan ancak altyapısında yetiştiği Bayern'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Müller sahneye çıktı. Dakika 12'yi gösterirken fırsatçı Alman golcü, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Antonio Conte'nin çalıştırıcılığını yaptığı Chelsea, rüzgârı arkasına almış Bavyera ekibini durdurmakta oldukça güçlük çekti. Bayern durmaksızın hücum ederken, ikinci golün sahibi Müller tekrar kendini gösterdi: 3-0.

İlk yarının son anlarında Chelsea, sol beki Marcos Alonso'nun golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.

Chelsea, Bayern'in hızını kesmeyi bir türlü başaramadı. İkinci golün sahibi Müller, 27. dakikada skoru 3-0 yaparken zorlanmadı.

İlk yarının duraklama dakikalarında Bayern filelerini havalandıran Marcos Alonso, soyunma odasına giderken farkı ikiye indirmeyi başardı. İngiliz ekip, ilk yarıda olduğu gibi golü yine yarının sonlarında buldu. Özellikle ikinci yarıda harcadığı pozisyonlarla taraftarına saç baş yolduran Batshuayi, maçın son dakikalarında bulduğu golle farkı bire indirip skoru tayin etti: 3-2.