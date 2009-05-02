Bayern'de Van Gaal sesleri



Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te, teknik direktörlük görevi için Hollandalı Lois van Gaal'in ismi öne çıkıyor.





Jürgen Klinsmann'ın görevden alınmasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışına giren Bayern Münih'te, Hollanda'nın Alkmaar takımını şampiyonluğa taşıyan Van Gaal'in adının ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.



Kulübün listesinde ayrıca Almanya Futbol Federasyonu'nda sportif direktörlük yapan Matthias Sammer, VfB Stuttfart ile 2 yıl önce Bundesliga'da şampiyon olan Armin Veh ve İspanya'nın Real Madrid takımıyla geçen yıl şampiyonluk yaşayan Bernd Schuster yer alıyor.



Kulüp başkanı Franz Beckenbauer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Gaal'in çok iyi bir teknik direktör olduğunu, bunu Hollanda Milli Takımı ile Barcelona ve Ajax Amsterdam'da da gösterdiğini söyledi.



Bayern Münih'in menajeri Uli Hoeness ise yeni teknik direktörün Almanca bilmesinin çok önem taşıdığını, sürekli çevirmenle çalışmasının bir handikap olacağını ifade etti.



Hoeness, Rafael Benitez için Almanca bilme şartının daha sonra gelebileceğini ancak bu teknik direktörü zaten alamayacaklarını belirtti.



Teknik direktör arayışı için bir liste yaptıklarını ve bunu Beckenbauer ile de konuştuklarını ifade eden Hoeness, hedeflerinin bu sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitme olduğunu kaydetti.



Bayern Münih, Klinsamann'dan sonra görev getirilen Jupp Heynkes'ın, sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını açıklamıştı.



WOLFBURG'DA FAVORİ VEH



Ligde lider durumda bulunan VfL Wolfburg'da ise teknik direktör Magath'ın FC Schalke 04 ile anlaştığı yönünde haberlerin çıkmasından sonra teknik adam arayışlarına girildiği ifade edildi.



VFL Wolfburg'da bu görev için Bayern Münih'in listesinde de bulunan Armin Veh'in favori gösterildiği, listede ayrıca 1. FC Köln'ün teknik direktörü Christoph Daum, FC Schalke 04'ün eski teknik direktörü Mirko Slomka ve Hamburger SV ve FC Schalke 04'te teknik direktörlük yapan Huub Stevens'in isimlerinin bulunduğu belirtildi.



