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Spor

Bayern'de Van Gaal dönemi

Bayern Münih, geçtiğimiz ay yollarını ayırdığı teknik direktör Jurgen Klinsman'ın boşluğunu Louis Van Gaal ile dolduracak.

13 Mayıs 2009 03:00


Bundesliga'da lider Wolsfburg'un ardından averajla ikinci sırada yer alan Bayern Münih, geçtiğimiz ay yollarını ayırdığı teknik direktör Jurgen Klinsman'ın boşluğunu Louis Van Gaal ile dolduracak.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Bayern Münih, teknik direktör Louis Van Gaal ile anlaştı.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla önümüzdeki sezondan başlamak üzere iki seneliğine anlaşıldığı duyuruldu.

Daha önce Barcelona ve Hollanda milli takımında teknik adamlık yapan Van Gaal, bu sezon AZ Alkmaar ile Hollanda liginde şampiyonluk yaşamıştı.

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