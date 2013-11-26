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Spor

Bayern Münih'te köstebek paniği

Bundesliga takımlarından Bayern Münih kulübünde 'köstebek' sorunu yaşanıyor

26 Kasım 2013 11:13

Almanya’nın Bayern Münih takımının teknik direktörü Josep Guardiola'nın, B. Dortmund maçı öncesinde verdiği taktiklerin dışarı sızması kulübü karıştırdı.

Guardiola, Borussia Dortmund'a karşı oynanan maç öncesi takım oyuncularına verdiği taktik detaylarının maçtan önce açığa çıkarıldığını duyurdu. Karşılaşmadan önce kulüp içerisinden birisinin bilgileri sızdırdığını açıklayan Katalan teknik adam, kızgınlığını "Kim olduğu hiç mi hiç önemli değil. Ancak o kafaların kulüpten derhal uzaklaştırılması gerekiyor" sözleriyle ifade etti.

Alman futbolunun efsane ismi ve Bayern Münih Üst Yöneticisi (CEO) Karl-Heinz Rumnenigge de kulüpte baş gösteren köstebek problemini kabul etti.

Rummenigge, bir spor kanalına yaptığı açıklamada, "İlgililerin acil olarak futbol heyeti ile ilgili operasyon yapmaları gerekir. Aksi takdirde bu çok ciddi sorunlara yol açar. Bu sadece Guardiola'nın sorunu değil, kulüp olarak hepimizin sorunu" diye konuştu.

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