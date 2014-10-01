Bayern üçlük attı, Schalke berabere kaldı



UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında Bayern Münih, CSKA Moskova’yı deplasmanda 1-0 yenerek grubundaki yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın tek golünü Mario Götze’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Thomas Müller kaydetti (22.).

Bir önceki maçta yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılan CSKA Moskova’da Rus taraftarlar maça alınmadı. Karşılaşmayı aralarında 50 kadar Bayern Münih taraftarı, UEFA ve sponsor yetkililerinin de olduğu 400 kişi izledi.

Grubun diğer mücadelesinde Manchester City, Roma ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçta takımının tek golünü atan Roma’nın forveti 38 yaşındaki Francesco Totti, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

E grubunda Bayern Münih 6 puanla lider. İkinci Roma’nın 4, üçüncü Manchester City’nin 1 puanı var. Puansız CSKA Moskova son sırada.

Bu grupta 3’üncü maçlar 21 Ekim Salı günü yapılacak. CSKA Moskova Mancester City’i ağırlarken Bayern Münih Roma deplasmanında şansını arayacak.

Schalke’ye Maribor şoku

Şampiyonlar Ligi’ndeki bir başka Alman temsilcisi Schalke, G grubu maçında Sloven ekibi Maribor ile 1-1 berabere kaldı. Hafta sonunda Ren derbisinde ezeli rakibi Borussia Dortmund’u 2-1 yenerek büyük bir sevinç yaşayan mavi-beyazlıların zayıf rakibi karşısında aldığı sonuç taraftarlarını memnun etmedi.

45 bin kişinin izlediği Schalke’nin sahasındaki maçta Damjan Bohar’ın savunmanın hatasından yararlanarak attığı golle 1-0 geriye düşen ev sahibi takım (38.) bu gole ikinci yarıda Klaas Jan Huntelaar ile karşılık verdi (56.). Schalke’nin genç yıldızı Julian Draxler “Maça mutlak üç puan almak için çıkmıştık. Bu yüzden aldığımız sonuçtan memnun değiliz” değerlendirmesini yaptı.

Grubun favorilerinden İngiliz temsilcisi Chelsea, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u deplasmanda 1-0 yenerek puan farkıyla liderliğe oturdu. 4 puanlı Chelsea’nin ardından aynı puan ve averaja sahip Maribor, Schalke ile ikinci sırayı paylaşıyor. Son sıradaki Lizbon ekibinin 1 puanı var.

Gruptaki üçüncü maçlar 21 Ekim Salı günü yapılacak. Schalke sahasında Sporting Lizbon’u konuk ederken Chelsea’nin rakibi Maribor olacak.

Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında salı akşamı ikinci maçlar oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

E grubu:

CSKA Moskova 0 – Bayern Münih 1

Manchester City 1 – Roma 1

F grubu:

Paris St.Germain 3 – Barcelona 2

APOEL 1 – Ajax 1

G grubu:

Sporting Lizbon 0 – Chelsea 1

Schalke 1 – Maribor 1

H grubu:

Shakthar Donetsk 2 – Porto 2

BATE Borisov 2 – Athletic Bilbao 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar oynanacak. C grubunda mücadele eden Bayer Leverkusen sahasında Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Monaco’ya yenilen Alman temsilcisi ikinci tur şansını devam ettirebilmek için bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. D grubunda yer alan Borussia Dortmund ise Belçika ekibi Anderlecht’e konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Anderlecht ile berabere kalan Galatasaray ise zorlu Arsenal deplasmanında puan arayacak. Program şöyle;

A grubu:

Atletico Madrid – Juventus

Malmö – Olympiakos

B grubu:

Ludogorez Rasgrad – Real Madrid

Basel – Liverpool

C grubu:

Zenit – Monaco

Bayer Leverkusen – Benfica

D grubu:

Anderlecht – Borussia Dortmund

Arsenal – Galatasaray

Zenit – Monaco mücadelesi TSİ 19:00'da, diğer karşılaşmalar TSİ 21:45'te başlayacak.