Bayern üç puanla tanıştı

Sezonun ilk iki haftasından beraberlikle ayrılan Bayern Munich, üçüncü haftada Allianz Arena’da Hertha Berlin’i yenerek üç puan aldı.



Bayern Munich evindeki maça hızlı başladı. Maçın12. dakikasında harika bir dönüş ile defans oyuncusunu geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Toni şık bir plase ile takımını öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sonuçlandı.



İkinci yarının 9. dakikasında sol kanattan gelen Lahm, Ze Roberto ile yaptığı verkaç sonucu ceza sahasında topla buluştu ve uzak direğe yaptığı vuruşla farkı iyiye çıkardı. İki dakika sonra kazanılan penaltıyı Schweinsteiger gole çevirdi. 70. dakikada ise kazanılan ikinci penaltıyı Klose sağ köşeye vurarak durumu 4-0 yaptı. Bayern defansının yaptığı top kaybını Pantelic gole çevirdi ve Berlin ekibinin tek golünü kaydetti. Maçta 4-1’lik skorla sonuçlandı.



Öte yandan dünün bir diğer karşılaşmasında Stuttgart, Hannover 96'yı kendi evinde ağırladı. Stuttgart, Hannover 96'yı 18. dakikada Mario Gomez ve 40. dakikada penaltıdan Pavel Pardo'nun kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Stuttgart'ta Yıldıray Baştürk ilk 11'de yer aldı.

