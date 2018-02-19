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Spor

Bayern teknik direktörü Heynckes: Kendi grubundaki maçlarda deplasmanları kazanan bir takımdan söz ediyoruz

Jupp Heynckes, futbolcular kadar gergin olduğunu dile getirdi

19 Şubat 2018 20:38

Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ve tecrübeli oyuncu Mats HummelsBeşiktaş maçı öncesi basının karşısına geçti.

Bavyera ekibinin teknik patronu Heynckes, "Ben de futbolcular gibi gerginim. Bu turda tüm takımlar favori" derken Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı.

Heynckes "Kurada Beşiktaş çıktığında basınımızda Beşiktaş'ın kolay bir rakip olduğunu yazdılar. Beşiktaş uluslararası tecrübeye sahip bir takım. Benim merakım neden bugüne dek bu tura katılamadıkları. Çok iyi bir antrenörleri var. Şenol Güneş'in Beşiktaş üzerinde etkisi çok büyük. Takımını çok disiplinli yönetiyor. Defans olarak çok iyiler. Kompakt futbol oynamayı bilen bir takım. Kendi grubundaki maçlarda deplasmanları kazanan bir takımdan söz ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mats Hummels ise Beşiktaş'ın çok iyi oyunculara sahip olduğunun altını çizerken, maça iyi çalıştıklarını ve hiçbir ikili mücadeleden kaçmayacaklarını ifade etti.

(beIN SPORTS)

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