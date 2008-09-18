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Spor

Bayern tek golle güldü

18 Eylül 2008 03:00

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Bayern Münih, elemede Galatasaray'ı eleyen Steaua Bükreş'le karşılaştı. Alman ekibi Romanya deplasmanından Van Bommel'in attığı golle üç puanla dönmesini bildi.

Almanya şampiyonu Bayern Münih, Stea Bükreş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 14. dakikada Van Bommel’in ayağından bulduğu golle 3 puana ulaştı.

İki takımında istekli olduğu mücadelede; her iki takımda kaleye 18’er şut çekti. Ancak Steaua bulduğu pozisyonlarda gol atamayınca ilk maçından puansız almak zorunda kaldı.

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