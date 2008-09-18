Bayern tek golle güldü

Almanya şampiyonu Bayern Münih, Stea Bükreş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 14. dakikada Van Bommel’in ayağından bulduğu golle 3 puana ulaştı.İki takımında istekli olduğu mücadelede; her iki takımda kaleye 18’er şut çekti. Ancak Steaua bulduğu pozisyonlarda gol atamayınca ilk maçından puansız almak zorunda kaldı.