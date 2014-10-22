Bayern Roma’yı dağıttı, Schalke uzatmalarda güldü



UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Alman temsilcisi Bayern Münih, İtalya’nın Roma takımını 7-1 yenerek Avrupa kupaları tarihinde deplasmandaki en farklı galibiyetini elde etti.

Üçüncü grup maçında 3’üncü galibiyetini alarak 9 puanla grup liderliğini devam ettiren Bavyera ekibi şimdiden ikinci tur planları yapmaya başladı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez tamamen dolan Roma Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleyi 62 bin 292 kişi izledi. Henüz 30’uncu dakikada 4-0’lık farkı yakalayan Bayern Münih’te golleri 9 ve 30’uncu dakikalarda Arjen Robben, 23’üncü dakikada Mario Götze, 25’inci dakikada Robert Lewandowski, 36’ncı dakikada penaltıdan Thomas Müller, 78’inci dakikada Franck Ribery ve 80’nci dakikada Xherdan Shaqiri kaydetti.

Roma karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen ve ilk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci yarıda tek gol bulan rakibinini farkı azaltma çabasına izin vermedi. Oyuna sonradan giren Ribery ve Shaqiri skoru belirleyen isimler oldu.

Bu sonuçla İtalya’da 7 gollü bir galibiyet alan ilk Alman takımı olan Bayern Münih, 5 Kasım'daki dördüncü grup maçında Roma’yı ağırlayacak.

Grubun diğer maçında İngiliz temsilcisi Manchester City 2-0 öne geçtiği CSKA Moskova deplasmanında bu üstünlüğünü koruyamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Bayern Münih E grubunda 9 puanla liderliğini devam ettirdi. 4 puanlı Roma ikinci, 2 puanlı City üçüncü ve 1 puanlı CSKA son sırada.

Schalke uzatmalarda güldü

G grubunda mücadele eden Schalke sahasında ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u uzatma dakikalarında bulduğu tartışmalı penaltı golüyle 4-3 yendi. Mavi-beyazlılar böylece bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Schalke, uzun süre 10 kişi mücadele ettiği rakibi karşısında 3-1’lik üstünlüğü yakalamasına rağmen 3-3 berabere girdiği karşılaşmanın son dakikalarında Rus hakem Karasev’in 90+3’üncü dakikada elle oynama gerekçesiyle verdiği penaltı kararının ardından bulduğu golle 3 puanı aldı.

Nani’nin 16’ncı dakikada attığı golle geriye düşen Schalke Obasi, Huntelaar ve Höwedes’in golleriyle skoru 3-1’e getirdi. Ancak daha sonra Adrien Silva’nın ilki penaltıdan olmak üzere attığı iki gole engel olamadı (64./78.). Oyuna sonradan giren Choupo-Moting’in penaltı golü (90+3) Schalke’ye galibiyeti getirdi.

Sporting Lizbon’da Cedrid henüz 33’üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Schalke’de son golün sahibi Choupo-Moting “3-1’lik farkı yakaladıktan sonra açık futbol oynamamız çok gereksizdi. Neyse ki son golle bunu telafi ettik” diye konuşurken teknik direktör Roberto di Matteo yeni takımı başında ilk Avrupa kupası galibiyetini elde etti.

Schalke son dakika galibiyetiyle G grubunda 7 puanlı lider Chelsea'nin ardından 5 puanla ikinci sırada yer aldı. 2 puanlı Maribor üçüncü 1 puanlı Sporting Lizbon dördüncü sırada. Grubun diğer maçında Chelsea, Maribor'u 6-0 mağlup etti.

Gol yağmuru

Dün akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşmada ağlar tam 40 kez havalandı. Gecenin en farklı galibiyetini, BATE Borisov'u deplasmanda 7-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk elde etti. Alınan sonuçlar şöyle

E grubu:

CSKA Moskova 2 – Manchester City 2

Roma 1 – Bayern Münih 7

F grubu:

APOEL 0 – Paris St.Germain 1

Barcelona 3 – Ajax 1

G grubu:

Chelsea 6 – Maribor 0

Schalke 4 – Sporting Lizbon 3

H grubu:

BATE Borisov 0 – Shakhtar Donetsk 7

Porto 2 – Athletic Bilbao 1