Bayern, Ribery’e fiyat biçti





Real Madrid’in eski Galatasaraylı futbolcu ile ilgilendiğine dair spekülasyonlar artarken, Bayern Münih Ribery’nin fiyatını belirledi



Real Madrid’in eski Galatasaraylı futbolcu ile ilgilendiğine dair spekülasyonlar artarken, Bayern Münih Ribery’nin fiyatını 60 milyon avro olarak açıkladı.





Real Madrid’in eski Galatasaraylı futbolcu ile ilgilendiğine dair spekülasyonlar artarken, Bayern Münih Ribery’nin fiyatını 60 milyon avro olarak açıkladı.



Goal'ın haberine göre: Real Madrid’in Fransız kanat oyuncusu ile ilgilendiği dedikoduları bugün oyuncunun menajeri Alain Miglaccio’nun Marca’ya konuşup, Real Madrid için açık kapı bırakmasıyla daha da arttı. Yine de Real Madrid’in 60 milyon avroya gibi bir fiyata evet demesi zor görünüyor.



Kış döneminde iki büyük transfer yapan Real Madrid belirtilen rakamı ödeyerek Kun Agüero’nun serbest kalma maddesini aktif hale getirerek Arjantinliyi kadrosuna katabilir. Ribery’nin bu fiyatla transferi zora girdi. Esasında bu durum tam da Bayern’in istediği gibi. Yine de kulüp oyuncunun transfer isteyebileceği yönünde eleştirilere sahip.



Ribery, Real Madrid’de oynamanın bir rüya olacağını söylerken, geçtiğimiz günlerde Bayern yöneticileri ile bir araya gelmiş ancak yeni kontrat önerisini reddetmişti. Ribery şu anda Luca Toni’den sonra takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu. Son olarak Ribery konusunda kafa karıştıran bir diğer açıklama ise oyuncunun Karim Benzama ile birlikte oynamak istemesi.



İspanyol basınına göre Benzama gelecek sezon Real Madrid ya da Barcelona’ya katılacak ve görünen o ki Ribery de ona katılmak istiyor. Eğer Madrid Benzema ve Ribery’i kadrosuna katmaya karar verirse bunun için yaklaşık 100 milyon avro harcamak durumunda

