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Spor
Deutsche Welle

Bayern para basıyor

Bayern Münih’in devam eden Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon elde ettiği gelir şimdiden 50 milyon euroyu geçti.

10 Nisan 2014 18:08


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, bu sezon da gösterdiği sportif başarının yanı sıra kasasını da dolduruyor.

Almanya'nın şampiyonluk rekortmeninin devam eden sezonda Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği kazanç seyirci gelirleriyle birlikte şimdiden 50 milyon euroyu geçti.

Bayern Münih, sadece Manchester United'ı eleyerek yarı finale kaldığı için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 4,9 milyon euro prim ile ödüllendirildi. Böylece Bayern'in bu sezon UEFA'dan aldığı primlerin toplamı 25,9 milyon euroyu ulaştı.

Bavyera ekibinin televizyon gelirleri ile birlikte evinde oynadığı 6 maçın gişe hasılatı ve diğer yan gelirlerden elde ettiği kazanç da çift haneli rakama ulaştı.

Geçen yılki gelirini aşabilir

Bayern Münih, eşleşmelerin yarın belli olacağı kura çekimi sonrası yarı final aşamasını da geçmesi halinde finalde yine yüksek miktarda prim alacak.

24 Mayıs'ta Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kazanan takım 10,5 milyon euro prim kazanırken, kaydeden de 6,5 milyon euro gelir elde edecek.

Geçen yılın şampiyonu Bayern Münih, 55 milyon euro kazanç sağlarken bunun 19 milyon eurosunu havuz gelirlerinden, 15 milyon eurosunu da sahasında oynadığı 6 karşılaşmadan elde etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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