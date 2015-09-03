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Spor

Bayern Münih'ten mültecilere 1 milyon Euro

Panzerler, FC Augsburg ile iç sahada oynayacakları maç için özel bir organizasyon yapacak

03 Eylül 2015 20:36

Bundesliga devlerinden Bayern Münih, mülteciler için yapılacak projelere 1 milyon Euro aktaracağını açıkladı. Mülteciler için bir "eğitim kampı" kurmayı planlayan Bayern Münih, çocuklar ve gençler için bedava yemek, kalacak yer, Almanca eğitimi ve futbol ekipmanları sağlayacak. 

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, mülteciler için hazırlanan projeye de 1 milyon Euro destek verecek olan Panzerler, FC Augsburg ile iç sahada oynayacakları maç için özel bir organizasyon yapacak. Sahaya 1 Alman çocuk ve 1 mülteci çocuğun el ele gireceğini açıklayan Bayern Kulübü, bu sayede iki toplum arasındaki entegrasyonun hızlanmasını sağlamayı hedefliyor.

Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge, “Kulübümüz mültecilere ve muhtaç çocuklara yardım etmeyi, Almanya'da onlara destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Odds Ballklubb’u konuk eden bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund maça 220 mülteciyi davet etmişti. Bu sayede Almanya’ya gelen mültecilerin şehre yerleşmesine yardımcı olmayı planlayan Dortmund Kulübü, bu anlamlı girişimi lig boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

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