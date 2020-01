Bayern Münih'ten Beşiktaş'a: Sıradaki biziz

Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i yendiği maçın sonrasında paylaştığı 'Sıradaki kim?' mesajına Bayern Münih'ten cevap geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre, UEFA Şampiyonalar Ligi G Grubu'nda Türkiye'nin temsilcisi Beşiktaş, Alman rakibi Leipzig'i 2-1 yenerek grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Who will be the next in #UCL? #Beşiktaş MATCH REPORT: https://t.co/lyGybDcAht pic.twitter.com/0Alv2jWcbE