Bayern Münih’te Müller 3 hafta yok!

Bundesliga'da son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye ortak olan Bayern Münih'te Thomas Müller'in sakatlığı sebebiyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Müller'in 21 Ekim Cumartesi günü oynanan Hamburg maçında sakatlandığı ve sağ arka uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Bayern Münih'in deplasmanda Hamburg'u 1-0 mağlup ettiği maçta ikinci devrenin başında oyuna giren Müller, sakatlığı sebebiyle 55. dakikada oyundan alınmıştı.