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Spor

Bayern Münihli Neuer'in ayağında kırık tespit edildi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in uzatmalarda Bayern Münih'i 4-2 yenerek yarı finale kaldığı maçta sakatlanan Alman kaleci Neuer'in ayağında kırık saptandı

19 Nisan 2017 15:18

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık tespit edildi.

Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maç sırasında Bayern Münihli Neuer'in sakatlandığı bildirildi.

Açıklamada, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun üçüncü golü sırasında sakatlanan Neuer'ın maç sonrasında yapılan ilk kontrollerinde sol ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Alman milli kalecinin Münih'e dönmesinin ardından detaylı kontrollerden geçeceği ve uygun tedavi sürecinin bu aşamadan sonra belirleneceği de ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, 31 yaşındaki Neuer'in büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.

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