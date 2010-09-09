-''BAYERN MÜNİH'İN ÖZİL'E İHTİYACI YOK'' BERLİN (A.A) - 09.09.2010 - Alman 1. Lig takımlarından Bayern Münih'in sportif direktörü Christian Nerlinger, Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil ile Alman Milli Takımı'nın İran kökenli oyuncusu Sami Khedira'nın ''çok üstün performans sergileyebileceklerinden şüphe duydukları'' için, bu 2 oyuncuyu transfer etme konusunda büyük çaba harcamadıklarını söyledi. Nerlinger, spor dergisi Kicker'e yaptığı açıklamada, Mesut'u ve Khedira'yı izlediklerini, ancak üstün bir performans sergileyebileceklerinden şüphe duydukları için bu oyunculara teklifte bulunmadıklarını ifade etti. Takımda oynayan Kroos ve Müller'den çok memnun olduklarını belirten Nerlinger, ''Bu nedenle Bayern Münih'in Özil'e ihtiyacı yok'' dedi. Savunmada da takım kaptanı Mark van Bommel ile Bastian Schweinsteiger'in bulunduğuna dikkati çeken Nerlinger, Khedira'ya da ihtiyaç duymadıklarını kaydetti. Bayern Münih'in Real Madrid ile rekabete girmekten çekindiği şeklindeki iddiaları da reddeden Nerlinger, ''Real Madrid'den korkmuyoruz. Eğer Bayern Münih bir oyuncuyu isterse onu takıma alabilecek ya da takımda tutabilecek durumdayız'' ifadelerini kullandı.