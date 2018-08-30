Bayern Münih'in kedisi Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ı çekti

Bayern Münih'in kedisi olarak ünlenen 'Catinho' isimli kedi Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ı seçti.

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'de grup kuraları bu akşam çekilecek.

Türkiye'yi sadece Galatasaray'ın temsil edeceği kura öncesi, Bayern Münih resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bayern Münih'in kedisi olarak bilinen 'Catinho'nun grupları hayal ettiği görülen videoda Galatasaray, Roma ve Liverpool Alman temsilcisiyle aynı gruba düşüyor.

Videoda, Beşiktaş-Bayern Münih maçında sahaya giren kedinin de görüntülerine yer veriliyor.

Bayern Münih'in paylaştığı videoya şuradan ulaşabilirsiniz.