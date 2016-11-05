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Spor

Bayern Münih'in giyeceği formalar okyanustan çıktı!

Bayern Münih Hoffenheim'la oynayacakları maçta, okyanustan toplanmış plastik atıklarla elde edilen formaları giyecek

05 Kasım 2016 11:41

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'li oyuncular, bu hafta sonu oynanacak lig mücadelesinde geri dönüşümle üretilen formalardan giyecek.

Bir spor giyim markasının gerçekleştirdiği geri dönüşümde, Hint Okyanusu'ndan elde edilen plastik atıkların kullanıldığı öğrenildi.

Aynı şekilde Real Madrid'in de gelecek haftalardaki iç saha maçlarında aynı uygulamaya gideceği belirtildi.

Bayern Münih'te forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Xabi Alonso yaptığı açıklamada geri dönüşümden elde edilen formalarla ilgili şunları söyledi: "İspanya'da deniz kenarında doğdum ve bu nedenle yüzde yüz okyanus atıklarından yapılmış bu formayı giymekten dolayı özellikle memnunum. Bu, denizlerin ve okyanusların korunmasına dikkat çekmek için iyi bir fırsat."

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