Bayern Münih’in büyük hayali



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2013-2014 sezonunun finalistleri belli oluyor. Son şampiyon Bayern Münih, 1-0 yenildiği maçın rövanşında İspanyol devi Real Madrid’i bu akşam (29 Nisan) sahasında ağırlayacak.

Bayern Münih, lig şampiyonluğunu kazandığı geçtiğimiz haftalardaki formundan henüz uzak bir görüntü çiziyor. Ancak Real Madrid karşısında tam kapasite olarak herşeyini sahaya yansıtmak zorunda. Zira bu maçın telafisi yok. Durumun bilincinde olan Bayern'in teknik direktörü Pep Guardiola “Efektif mücadele etmek ve rakip ceza alanı içinde daha etkili olmak zorundayız. Realli oyuncuları kalemize yaklaştırmamalıyız” diyor. Bayern Münih ilk maçta topa daha çok sahip olmasına rağmen gol atmayı başaramamıştı.

Real Madrid’de süper yıldızlar Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale sakatlık ve hastalıklarını atlatarak yeniden form tuttu. Portekizli yıldız “Hazırız ve kendimize güvenimiz tam” derken takım arkadaşıyla aynı görüşü paylaşan Bale “Kazanmamamız ve finale çıkmamamız için hiçbir neden yok” diyor. Ancak Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti daha temkinli konuşuyor. İtalyan teknik adam “Finali garantilediğimizi sanacak kadar saf değiliz” diyor. Real Madrid’in Münih’te bir gol atması durumunda Bayern’in turu geçmesi için en az 3 gole ihtiyacı olacak. Guardiola bu yüzden “Mutlaka gol atmaya çalışıp işi garantiye almak isteyecekler " diyor ve taraftarından da destek bekliyor.

Münih, Real’e yaramıyor

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü yarı finalini oynayan Bayern Münih, kazanması durumunda da aralıksız üçüncü final maçına çıkacak. Alman takımları bu sezon İspanyol ekibi durduramıyor. Real Madrid ikinci turda Schalke’yi, çeyrek finalde Borussia Dortmund’u saf dışı bıraktı. Ancak Real, Münih’te oynadığı son 9 maçta rakibine 8 kez yenilirken sadece 1 kez berabere kalabildi. İki takım Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında 5 kez yarı final mücadelesi verdi. 1976, 1987, 2001 ve 2012'deki mücadeleler Bayern Münih'in üstünlüğüyle sona ererken Real Madrid rakibi karşısındaki tek yarı final başarısını 2000 yılında yaşadı. İspanyol basını Münih’i “uğursuz şehir” olarak adlandırıyor. Real Madrid, 2002'de Bayer Leverkusen’i yenip mutlu sona ulaştığı finalden bu yana Kupa 1’deki onuncu şampiyonluğunu bekliyor.

Son şampiyon Bayern Münih’in de en büyük hayali unvanını korumak. Kupayı Şampiyonlar Ligi statüsünde oynanmaya başladığı 1992-93 sezonundan beri üst üste kazanan takım yok. Bir zamanlar Real Madrid forması da giymiş olan Bayern’in yıldız ismi Arjen Robben final için takım arkadaşlarına güveniyor. Robben “Real herşeyin henüz bitmediğini biliyor. Biz ard arda final oynadık ve final oynamaya daha doymadık. Bu takımla tarih yazacağız” diyor. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 24 maçın 20'sini kazandı. Son üç maçından ise 1 galibiyet çıkarabildi.

Büyük karşılaşmaya basının ilgisi de muazzam. Bayern’in basın merkezinden yapılan açıklamada Kuzey Kore dışında dünyanın tüm ülkelerinden toplam 880 gazetecinin maçı takip etmek üzere akredite olduğu açıklandı.

Yarı finalin diğer ayağı Chelsea ile Atletico Madrid ile oynanacak. İki takım arasında Madrid’de oynanan ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti. Şampiyonlar Ligi’nde final mücadelesi 24 Mayıs günü Portekiz’in Lizbon kentinde oynanacak.

Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi bu akşam (29 Nisan) Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan maçı Portekizli hakem Pedro Proenca'nın yönetecek. Takımların maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Bayern Münih: Neuer – Lahm, J.Boateng, Dante, Alaba – Javi Martinez, Schweinsteiger – Robben, T.Müller, Ribery – Mandzukic.

Real Madrid: Casillas – Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao – Modric, Xabi Alonos, di Maria – Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.