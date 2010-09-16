-BAYERN MÜNİH'DEN UEFA'YA DAVA MÜNİH (A.A) - 16.09.2010 - Almanya'nın Bayern Münih Kulübü, adını haksız yere şike iddialarına karıştırdığı gerekçesiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Komitesi Başkanı Peter Limacher ve yardımcısı Robin Boksiç hakkında dava açtı. Bayern Münih Kulübü'nün açıklamasında, ''Stern dergisinin bugünkü sayısındaki bir habere göre Limacher ve Boksiç, gerçek dışı beyanatlarda bulunarak ve iftiralar atarak Bayern Münih'in saygınlığına zarar vermiştir'' denildi. Alman Stern dergisinin haberinde, Limacher ve Boksiç'in, 2008'de Bayern Münih ile Rusya'nın Zenit Petersburg takımları arasında oynanan UEFA Kupası maçının sonucunun, Rus mafyası tarafından ayarlandığını iddia ettikleri ifade edildi. Bayern ve Zenit, UEFA Kupası çeyrek finalinde Almanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Rusya'da karşılaşmış, Zenit maçı 4-0 kazanarak yarı finalist olmuştu. Bu maçla ilgili iddiaları soruşturan Alman yetkililer, şike yapıldığına dair kanıt bulamamıştı. Bayern Münih Kulübü'nün açıklamasında, Limacher ve Boksiç'in ceza almaları gerektiği ve bu nedenle 2 UEFA yetkilisi hakkında Münih Savcılığı'nda dava açıldığı belirtildi. -UEFA: ŞOKE OLDUK'' UEFA, dava açılmasının ardından Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye bir mektup göndererek, UEFA'nın, kulübün bu eylemi nedeniyle ''şoke olduğunu'' bildirdi. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino da yaptığı açıklamada, ''Bayern Münih aşırı tepki veriyor'' dedi. UEFA'nın Bayern'in maçı şike yaparak kaybettiğinden şüphelenmediğini söyleyen Infantino, ''Biz Bayern'i herhangi bir konuda suçlu olarak görmedik. Onların UEFA'ya böyle saldırmalarına şaşırdım. Limacher, UEFA'nın şikeyle mücadelesinde en önde gelen yetkililerinden. UEFA Limacher'e güveniyor'' ifadesini kullandı. Limacher'in Almanya'daki özel polis biriminin Avrupa'da şike yapıldığından şüphelenilen yaklaşık 300 maçı soruşturmasına çok yardım ettiğini söyleyen Infantino, ''UEFA ve kulüpler, bu savaşta aynı taraftalar. Bir arada kalmalı, şikeye karşı güçlü olmalıyız'' diye konuştu. Infantino, 2 UEFA yetkilisine yöneltilen suçlamaların da açıklığa kavuşacağını belirtti. -STERN'İN HABERİ- Stern'in haberinde, Hırvat Robin Boksiç'in şüpheli ilişkileri bulunduğu ve geçmişte dolandırıcılıkla suçlandığı ileri sürülüyor. Haberde, 2009'dan beri Limacher ile birlikte UEFA'da çalışan Boksiç'in, ''Bayern Münih, Zenit maçını Rus mafyasına sattı'' ifadesine yer veriliyor. Stern'in haberine göre, Rus mafyasıyla ilgili soruşturma yürüten İspanyol Savcı Jose Grinda'ya ifade veren Peter Limacher ve Robin Boksiç, Stern'in birçok muhabirinin önünde ''Ellerinde Bayern Münih'in şike yapabilecek karaktere sahip olduğunun kanıtları bulunduğunu'' söylediler, ancak bu kanıtları sunamadılar.