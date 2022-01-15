Bayern Münih ve Lewandowski tarihe geçti

Bayern Münih ve Robert Lewandowski, Bundesliga'da Köln deplasmanında gelen farklı galibiyet ile bir kere daha tarihe geçti.

RheinEnergie stadyumunda oynanan karşılaşmada Köln'ün konuğu olan Bayern Münih, rakibini Lewandowski'nin 9, 62 ve 74'te, Corentin Tolisso'nun ise 25. dakikada attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı. Maçta Thomas Müller ve Leroy Sane de 2'şer asist yaptı.

Bu sonuçla ligin lideri Bayern, puanını 46'ya çıkardı ve en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer aldı. Köln ise 28 puanda kaldı.

Ham Bayern hem Lewa tarihe geçti

Polonyalı golcü Lewandowski, bu maçla beraber Bundesliga tarihinde 300 gole ulaşan 2. oyuncu oldu. Lig tarihinde bunu başaran diğer isim Gerd Müller (Toplamda 365 gol)

Ayrıca Bavyera bölgesi ekibi bu maçla beraber Bundesliga'da üst üste 66. maçta da gol atmayı başararak bu alanda tarihe geçti.